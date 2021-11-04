Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde 1957'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Alandaki çalışmalara, Salento, Messina, Floransa, Pamukkale ve Amasya üniversitelerinden arkeolog, restoratör ve mimarların yer aldığı 30 kişilik ekip katılıyor.

Bu yıl Apollon Kutsal Alanı, Anıtsal Çeşme ve tiyatronun yakınındaki evler ile toplu mezar alanı gibi birçok noktada kazı ve restorasyon sürdürülüyor.

Depreme dayanıklı anıtlar inşa edildi

Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Semeraro, yaşanan depremlere rağmen Antik Çağ insanının Hierapolis Antik Kenti ve Lykos Vadisi'nden vazgeçmediğini, insanların bölgede depreme dayanıklı yeni anıtlar inşa etmeyi sürdürdüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Orta Çağ zamanında kentin kırsal bir yerleşim yeri ve zeytin yağı üretim merkezi olduğunu ele geçirdikleri yuvarlak değirmen taşından belirlediklerini vurgulayan Semeraro, Hierapolis'te insanların o dönemde zeytinyağı üretimine devam ettiğini ve kentin ziraat için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

"2 bina kalıntısı bulduk"

Kentin kuzey bölgesinde, büyük agora ve Hierapolis'in ikinci tiyatrosunun yakınındaki kazı alanında önemli buluntularla karşılaştıklarından bahseden Semeraro, şöyle konuştu:

"Buluntular Helenistik döneme ait. Evlerin Hierapolis’in kurulduğu yıllara ait olduğunu düşünüyoruz. Büyük ve gerçekten önemli 2 bina kalıntısı bulduk. Ufak evlerin 4-7 kişilik olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yapı, tüm alanın toplu mezar olarak kullanıldığı Bizans dönemi tabakalarıyla kaplanmıştır. Ayrıca Hierapolis'te üretilen ve bu olağanüstü kentteki günlük yaşamın incelikli bir tanıklığını temsil eden güzel kabartma figürlü seramikler, sikke, kandiller ve sırlı vazolar gibi birçok küçük obje bulduk."