Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi, 2-4 Eylül'de Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.

Profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra yurt içi ve dışından yaklaşık 1500 gök bilimi meraklısını buluşturan etkinlik sonrası tarihi kalede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Koronavirüs denetimleri kapsamında kademeli ve belirli sayılarla kazı sahasına alınan ziyaretçiler, uzmanlar eşliğinde gezdikleri alanda adeta tarihe yolculuk yapıyor.

"Gökyüzünün izlenebildiği en iyi 10 noktadan biri"

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin 3 bin yıl öncesine tarihlendiğini, Roma döneminde 400 yıl askeri yerleşim yeri olarak aktif kullanıldığını anlatarak, "Dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonu ve sınırları içerisinde dünyanın en iyi korunmuş Mithras tapınağına sahip. Burada dönemin askeri ve sivil yaşantısına dair her şey mevcut. Yani bin 700 yıl boyunca zamanın durduğu bir yerden bahsediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Mithras tapınaklarının dünyada çok az bulunduğunu, en son çıkarılanın da Zerzevan'da olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Zerzevan Kalesi gökyüzünün izlenebildiği Türkiye'deki en iyi 10 noktadan biri. Bu nedenle burada Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gökyüzü gözlemcileri geldi. Bu oldukça önemli bir proje. Etkinliğin Diyarbakır'ın ve bölgenin tanıtımı açısından muazzam bir etkisi oldu. Ziyaretçi sayısı önceki yılların aynı dönemine göre üç katına çıktı. Bu da Zerzevan Kalesi'nin hem bilinirliği hem de ziyaretçi ilgisi açısından önemli."

[Fotoğraf: AA]

Hedef yılda 1 milyon ziyaretçi

Coşkun, salgına rağmen ziyaretçi sayısında eylül itibarıyla 200 bini geçtiklerine dikkat çekerek, yıl sonuna kadar 500 bin kişinin gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

"Salgın sonrası yılda en az 1 milyon ziyaretçi Zerevan Kalesi'ne gelecek. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz" diyen Coşkun, Gökyüzü Gözlem Etkinliği sayesinde kalenin ziyaret edilme oranında büyük artış sağlandığını anlattı.