Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan önemli bir olay daha beyazperdeye yansıdı.

11 Haziran 2014’te DEAŞ’lı teröristlerce alıkonulan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli 49 personelin kurtarılma hikayesi beyaz perdeye taşındı.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyerek kamera karşısına geçtiler.

49 Türk vatandaşının, Milli İstihbarat Teşkilatı’nca, başarılı bir operasyonla DEAŞ’ın elinden kurtarılmasını, heyecan dolu bir senaryo ile beyaz perdeye aktardılar.

‘49’ filminin galası İstanbul’da yapıldı

İlk dakikadan itibaren temposu hiç düşmeyen filmin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu ve Kerem Alışık gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Filmde, oyuncu İsmail Hacıoğlu, usta istihbaratçı 'Oğuz' rolünde seyirciyle buluşuyor.

Bölgeyi çok iyi bilen Oğuz, operasyon için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ilk tercihi oluyor.

İsmail Hacıoğlu, "49 filmi hikayesi gereği kendini anlatabilen bir film. Zaten haberlerden de hatırlayacağınız üzere 49 tane çalışanımızın rehinemizin 101 günlük bir serüven içerisinde kurtuluşunun hikayesi bunu anlatmak bize nasip oldu" dedi.

"Zorlu şartlarda çalıştık ama izlediğimizde gördük ki değmiş"

Başrol oyuncularından Hande Doğandemir ise Türkmen kızı Sahra rolüyle filmde yer alıyor.

Doğandemir, “Çok profesyonel bir ekiple çok şahane bir ekiple beraber böyle önemli bir gerçek bir olayın hikayeleştirilmesi seyirci ile buluşacak. Biz de heyecanlıyız böyle bir projenin içinde olduğumuz için. Çok zorlu şartlarda çalıştık evet ama izlediğimizde gördük ki hepsine değmiş” diye konuştu.

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı ‘49', 20 Ocak'ta gösterime girecek.