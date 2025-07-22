Galata Kulesi'nde "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda 2020'den itibaren tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan sergi, ilk gününde ziyaretçilerden ilgi gördü.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, açılış öncesi yaptığı açıklamada, kulenin, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuşa başladığı tarihi yapı olduğunu belirterek, "Bugün sadece bu tarihi yapıdaki serginin açılışına değil, aynı zamanda köklerden göklere erişen tarihi mirasımızın yeniden canlandırıldığı, ayağa kaldırıldığı bir güne de şahitlik ediyoruz." dedi.

Gezeravcı, serginin adına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hezarfen'den beri aynı ruhla tarihimizden ve atalarımızdan aldığımız bu ilhamı, gelecekte yapacağımız işlere yansıtma noktasında devletimizin kararlılığı ve gücüyle ortaya konulmuş planlarımızı adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. O günlerde insanoğlunun sadece bir cesaret gösterisi olarak değerlendirilen gökyüzüne erişme aşkı ve şevki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bayrağının altında kara, deniz ve havadaki vatan kabulümüze ilave olarak uzay vatanda da şekil bulmaya devam ediyor."

"Milli Uzay Programı hedefi dahilinde çalışmalarımız devam ediyor"

Milli Uzay Programı kapsamında sadece görünen gökyüzünün sınırlarıyla değil, görünemeyen, gökyüzünün ötesindeki derin uzayda da faaliyetlerin yoğun bir hızda devam ettiğini vurgulayan Gezeravcı, "Bu program kapsamındaki ilk iki hedefimiz çok şükür, ilan edildikten çok kısa bir süre sonra, 2024 yılı içerisinde gerçekleşti. Halihazırda kalan sekiz hedef dahilinde de çalışmalarımız yine devletimizin kararlılığıyla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Alper Gezeravcı, Galata Kulesi'nin Türk havacılık ve uzay tarihine tanıklık eden çok önemli bir yapı olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Galata Kulesi sadece fiziki olarak güçlendirilen, yenilenmiş bir yapı olarak değil, aynı zamanda bilim ve kültür merkezi, etkileşim, etkinlikler, sergiler ve anlatımlarla insanların geleceğe yönelik hayallerini şekillendirebilecekleri, geçmişimizden aldıkları ilham kaynağını çok canlı şekilde ileriye taşıyabilecekleri bir etkileşim mekanı olarak vücut bulmuş şekilde."

Ünlü astronot, Türk insanının havacılığa olan ilgisine değinerek, "Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından bu yana, Kurtuluş Savaşı'nın ardından yokluklarla sınandığımız dönemde dahi Türk insanının havacılığa, uzaya, teknolojiye ait çok büyük katkıları, girdileri oldu. Ancak tarihimizde kazandığımız bu gurur dolu mirası bu sınandığımız dönemlerde unuttuğumuz, idrakten uzaklaştığımız zamanlar oldu." diye konuştu.

"Savunma ve havacılık sanayimizin geldiği nokta çok aşikar"

Bugün açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) ilişkin soru üzerine Gezeravcı, Türk milletinin damarlarında dolaşan asil kanın ortaya koyduğu somut eserlerin bütün dünyaya sergileneceğini söyledi.

Gezeravcı, Türk savunma sanayisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 20 yılda savunma ve havacılık sanayimizin geldiği nokta çok aşikar. Gurur duyarak anlatmak istediğim bir husus var. 2023 yılında tarihimizde ilk defa yaptığımız uzay görevinin hazırlık döneminde, ABD'de bulunduğumuz süreç içerisinde bana hazırlandığımız programdan daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde havacılık alanındaki çalışmalarla ilgili sorular geliyordu. Bu insanlar gündemden uzak, öylesine magazin takip eden insanlar değil. Havacılık ve uzay sanayimizin içerisinde, savunma sanayimizin içerisinde atılan adımları, devrim niteliğindeki gelişmeleri çok yakından, çok sıkı takip eden insanlar. İHA ve SİHA'larımız, beşinci nesil uçağımızın çalışmalarıyla ilgili çok fazla soruya maruz kaldım. Bir Türk vatandaşı olarak hakikaten omuzlarım kabardı, büyük gurur yaşadım."

Galata Kulesi Müzesi Müdürü Murat Bozcu'nun katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirilen açılışın ardından Bozcu tarafından Gezeravcı'ya Galata Kulesi anahtarı hediyesi takdim edildi.

Sergide, Türk havacılık tarihine yön veren isimler yer alıyor

Sergide, İsmail Cevheri'den Hezarfen Ahmed Çelebi'ye, Lagari Hasan Çelebi'den Vecihi Hürkuş'a, Sabiha Gökçen'den Alper Gezeravcı'ya kadar Türk havacılık tarihine yön veren isimlerin başarı hikayeleri ve görselleri yer alıyor.

Ayrıca Türk savunma sanayisinin yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili bilgiler ve görsellerin yer aldığı ek bölüm, sergide sanatseverlerle buluşuyor.

"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar açık olacak.