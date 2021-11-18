İstanbul'da Sultangazi Belediyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın, Sezgin'in anısına düzenlediği Bilim Kültür ve Sanat Sezonu açılışı yapıldı.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Bilim Kültür ve Sanat Sezonunda" söyleşiler, seminerler ve konserler düzenlenecek.

"İnşallah Fuat Sezgin'in hikayesi de daha çok anlaşılır"

Açılışa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan, bu etkinliklerin Fuat Sezgin'in tanınması, çalışmalarından gençliğin haberdar olması için düzenlendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Şimdi biz kendi medeniyetimizden geçmişimizden aldığımız ilhamla dünyanın geleceğini pekala inşa edebiliriz. Gençlerimize bu hedefleri gösterebiliriz. Fuat Sezgin'in hayatı da adeta buna bir revizdi, işaretti. Onun için bu sezon boyunca yapılan çalışmalarda inşallah Fuat Sezgin'in hikayesi de daha çok anlaşılır.''

Konuşmalar sonrasında sanatçı Yücel Arzen, Necip Fazıl Kısakürek şiirlerine yaptığı besteleri seslendirdi.

Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, belediye tarafından düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi.