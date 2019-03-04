Kütahya'nın Simav ilçesinde 1976 yılında vatandaşların bulup müzeye teslim ettiği ve her yıl binlerce ziyaretçi tarafından beğeniyle incelenen tarihi oyuncaklar, Nida Olçar'ın elinde şekilleniyor.

Olçar, Kapadokya'daki peribacalarını oluşturan sönmüş volkanik dağlardan Erciyes ve Hasan Dağı'nın eteklerinden topladıkları toprağı birtakım işlemlerden geçiriyor.

Elde ettiği çamurla Frig dönemine ait oyuncakların kopyalarını yapıyor. Sonra da bu oyuncakları yaklaşık bin 500 derece ısıdaki fırında pişiriyor.

Fırınlandıktan sonra rengarenk desenler çizilerek boyanan oyuncaklar, orijinalinde olduğu gibi tekerleri de takılarak hazır hale getiriliyor.

Sanatına yenilikler katmak istiyor

Olçar, UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verdiği, 2010'da vefat eden babası ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'dan devraldığı mesleğine yenilikler katmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Bu kapsamda ortaya daha önce yapılmamış ürün ve eserler çıkarmak için çaba sarf ettiğini anlatan Olçar, milattan önce 7. asırda yapılan Frig dönemine ait tekerli kuş figürlü oyuncakları yanardağ tüfünden elde edilen toprakla yaparak sanatına farklılık kattığını söyledi.

"O dönem oyuncaklar daha sade yapılmış"

Tarihi oyuncakların benzerlerini daha önce çiniden ürettiklerini ancak bu kez 2 bin 700 yıllık oyuncaklara Erciyes ve Hasandağı'nın volkanik tüfleriyle hayat verdiklerini vurgulayan Olçar, şöyle konuştu:

"Turistler ve çocuklar ilgi gösteriyor. Frig dönemine ait bu oyuncakların orijinalleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Dönemin ustalarının hayal gücü bu oyuncaklara yansımış, biz de yeniden günümüzde hayat verdik. O dönem oyuncaklar daha sade yapılmış ama biz çok rengi tercih ediyoruz. Çocuklar ve koleksiyonerler açısından ilgi çekici. Bizler atölyedeki her çalışmamızda yeniliklere yer vermeye çalışıyoruz, çocuklar için de birtakım ürünler çıkarmak bizi ayrıca mutlu ediyor."

Olçar, çeşitli işlemlerin ardından ortaya çıkararak satışa sundukları oyuncakların, desen çeşitliliğine göre 100 ile 500 dolar arasında alıcı bulduğunu da belirtti.

Kaynak: AA