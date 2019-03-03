Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Akif" belgeselinden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Vatan şairinin hayatına ışık tutuyor

Belgeselin yönetmenlik koltuğunda Nihal Ağırbaş otururken, yapımcılığını Ehli Hayal Film şirketi üstlendi. Belgeselin senaryosu ise gazeteci Ömer Erbil'e ait.

Akif isimli belgeselde, milli şairin Fatih'te doğduğu tüm kayıtlarda belirtilmesine rağmen, nüfus kaydında neden Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi yazdığı da anlatılıyor.

Usta şair Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçirdiği çocukluk yıllarını konu alan belgeselde, zaman zaman vatan şairinin hayatından kesitler de yer alıyor.

Akif belgeseli, şairin vatansever ve mücadeleci kimliğinin yan sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına da ışık tutuyor. Yapım, Necid çöllerinde yaşadığı günlerden Biga’dan mebus seçildiği döneme, İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı Tacettin Dergahı'na şairin hayatındaki önemli olayları izleyecilere aktaracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şiir okudu

Belgeler, röportajlar, gerçek mekanlardan faydalanarak hazırlanan belgeselin bir sürprizi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir.

Erdoğan, milli şairin cenaze töreninin canlandırıldığı sahnede Ersoy'a ait "Resmim için" şiirinden şu dizeleri okudu:

"Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?"

Gala bu ay yapılacak

Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yıllarını Ayaz Akgün, yetişkin dönemini ise Erdoğan Özerdem canlandırdı. Annesini Seren Temel, babasını Ünal Zorer ve yakın arkadaşı Mithat Cemal Kuntay’ı ise Kahraman Sivri oynadı.

Mehmet Akif'in cenazesinde üstünde örtü bile olmayan tabutuna Türk bayrağını getirip örten Emin Efendi lokantalarının sahibi Mahir usta karakterini ise, Hürriyet gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut canlandırdı.

Çekimleri tamamlanan ve ilk fragmanı yayımlanan belgeselin galası bu ay içinde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber