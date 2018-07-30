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"Filistin'den Kareler" fotoÄŸraf sergisi

Mescid-i Aksa, KuduÌˆs, tarihi Filistin sÌ§ehirleri ve kuÌˆltuÌˆruÌˆ, "Filistin'den Kareler" fotoÄŸraf sergisine yansÄ±dÄ±.

yazÄ±yÄ± bÃ¼yÃ¼t yazÄ±yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lt
&quot;Filistinden Kareler&quot; fotoÄŸraf sergisi

UluslararasÄ± KuduÌˆs EgÌ†itim KuÌˆltuÌˆr ve ArasÌ§tÄ±rma DernegÌ†i (UKEAD) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen sergi, ÅžiÅŸli-MecidiyekÃ¶y Metro Ä°stasyonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±.

Daha Ã¶nce YenikapÄ±, KadÄ±koÌˆy ve KirazlÄ± istasyonlarÄ±nda Ä°stanbullularla buluÅŸturulan sergide, 12'si siyah beyaz olmak Ã¼zere 25 fotoÄŸraf bulunuyor.

"Filistin'den Kareler" sergisinde portre fotoÄŸraflarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sokak, tarihi yapÄ±, ibadethane ve ev fotoÄŸraflarÄ± yer alÄ±rken, Filistin'in her yoÌˆnuÌˆyle tanÄ±tÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Filistin'deki yasÌ§amÄ±n tarih ve kuÌˆltuÌˆrle birlikte anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergi, 5 AgÌ†ustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
 

Etiketler: filistin, Mescid-i Aksa, kudÃ¼s
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