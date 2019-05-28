Bir Şoförün Gizli Defteri, Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti...
Bunlar, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın unutulmayan filmlerinden sadece birkaçı.
26 Mayıs Pazar günü hayatını kaybeden Kolçak için, Bursa'nın Gemlik ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gemlik Merkez Camii’ndeki törene, yakınları, sanatçı arkadaşları ile sevenleri katıldı.
Usta oyuncunun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
"Küçük Ağa", "Denizin Kanı", "Çalıkuşu" ve "Kuruluş"
Eşref Kolçak, 1927 yılında Erzurum İspir'de doğdu. 1950’li ve 60’lı yıllarda kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı seyircilerin karşısına.
Unutulmaz karakterler canlandırdı, 200'den fazla filmde oynadı, ödüller aldı.
"Küçük Ağa", "Denizin Kanı", "Çalıkuşu" ve "Kuruluş" TRT'deki unutulmaz dizileriydi. Eşref Kolçak, bir süredir Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu.
Kolçak, pop müzik sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ı 2 yıl önce kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber