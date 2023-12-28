Erzincan'daki 800 yıllık cami ibadete açılıyor

Kent merkezine 50 kilometre uzaktaki ilçede hakim bir tepede kurulan Kemah Kalesi'nde, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinesinde başlatılan kazı çalışmalarında kalıntılarına rastlanan Bey Camii'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kemah Kaymakamlığının hazırladığı 2 milyon 700 bin lira maliyetli projeyle 2021'de restorasyonuna başlanan tarihi cami, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile hayırsever iş insanlarının desteğiyle tarihi kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun şekilde inşa edildi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alıyor

Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin yerleşim merkezi olan Kemah Kalesi'ndeki yaklaşık 800 yıllık Bey Cami, Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi'nde yer alıyor.

Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Bey Camii'nin yakın zamanda ibadete açılacağını söyledi.

Kaledeki kazılarda keşfedilen 800 yıllık caminin ilçe turizmine de önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirtmiş olduğu gibi Kemah Kalesi'nde 8 tane mescit ve 3 tane cami olduğunu yazmıştır. Bu camilerden bir tanesi Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan kazılarda Bey Camii olduğu ortaya çıkmıştı. Kazılarda ortaya çıkan camiyi restore ettirmek için kaymakamlığımız ile 2021'de Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına bir proje sunduk. Projenin kabul edilmesinin ardından gelen ödenekle caminin restorasyonunu gerçekleştirdik. Amacımız, Kemah ilçemizde turizmi canlandırmak ve 800 yıllık camiyi gün yüzüne çıkarmaktı. Caminin aslına uygun restorasyonu bitmiş durumda. Kaymakamlığımız ile çevre düzenlemesi ve ışıklandırılması yapıldıktan sonra ibadete açılacak."

Özel günlerde ibadete açılacak

Aslına uygun bir şekilde restore edilen caminin özel günlerde ve bayram namazlarında ibadete açılacağını anlatan Aslan, "İnşallah alanda çevre düzenlemesi bittikten sonra bu camide namaz kılacağız." dedi.

Yapılan araştırmalara göre Bey Camii'nin, "ilk cuma namazının kılınan camilerden biri" olduğunun belirlendiğini aktaran Aslan, "Bu camiyi tekrar Kemah'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Caminin tekrar hizmete girmesi için geçmişten günümüze gayret sarf eden tüm yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.