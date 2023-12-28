Bu hafta 7 film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında 2023 yılının son haftasında ikisi yerli 7 film vizyona girecek.

"Bir Skandal Peşinde"

Natalie Portman, Julianne Moore ve Charles Melton'lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek "Bir Skandal Peşinde", bir oyuncunun rolüne hazırlanmak için bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini gözlemlemeye gitmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor.

Todd Haynes'in yönetmenliğini üstlendiği ve Alex Mechanik ile Samy Burch'ın senaryosunu yazdığı filmin konusu şöyle:

"Popüler televizyon oyuncusu Elizabeth bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini konu alan yeni filmdeki rolünü araştırmak için Georgia'ya gider. Elizabeth, 23 yıldır evli olan bu çiftle yakınlaşmaya başladıkça, ilişkilerinin üzerindeki baskı da öngörülemez bir şekilde artmaya başlar."

"Aşk Her Yerde"

Richard Curtis'in yönetmenliğini yaptığı "Aşk Her Yerde", Noel yaklaşırken Londra'da yaşanan 10 ayrı aşk hikayesini anlatıyor.

"En İyi Dilm" ve "En İyi Senaryo" dallarında Altın Küre ödülüne aday gösterilen yapımda, aralarında Keira Knightley, Hugh Grant, Laura Linney, Colin Firth, Elisha Cuthbert, Liam Neeson, Emma Thompson, Billy Bob Thornton, Rodrigo Santoro ve Alan Rickman'ın bulunduğu isimler oynuyor.

"Dogman"

Luc Besson'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Dogman", babası tarafından şiddet gören ve evden kovularak köpeklere yem olarak atılan bir adamın köpeklerle kurduğu dostluk ilişkisini odağına alıyor.

Caleb Landry Jones, Marisa Berenson ve Christopher Denham'ın oynadığı film, çocukluk travması ve fiziksel yaralanmalardan kurtulma yolculuğunda kendi yolunu bulmaya çalışan, bu uğurda toplumsal kuralları esneterek, köpek sevgisinde aşırıya kaçan Douglas'ı anlatıyor.

"Mutluyuz"

İbrahim Büyükak'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Yasemin Sakallıoğlu ile oynadığı "Mutluyuz" boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor.

"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör"

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek "Rafadan Tayfa" serisinin dördüncü filmi TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör4"de Rafadan Tayfa ekibi ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör'ü kurtarmak için bir araya geliyor.

Haftanın korku filmleri

Bishal Dutta tarafından çekilen "İçimdeki Şeytan", okula uyum sağlamak için ailesini ve kültürünü yok sayan bir gencin, eski yakın arkadaşına mitolojik kötü bir ruhun musallat olmasıyla, kötü ruhu yenmek için kökleriyle yüzleşmek zorunda kalışını anlatıyor.

Melissa Barrera, Guy Burnet ve Edie Inksetter'in oynadığı Lori Evans Taylor'un filmi "Karanlık Ruhlar", hamileliğinin son zamanlarında bebeğinin ve kendisinin sağlığının riskli bir döneme girdiğini öğrenen genç bir kızın, doktor tavsiyesiyle taşındığı yeni evde farklı varlıklarla yaşadığı korkunç olaylar etrafında dönüyor.