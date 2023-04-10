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Kültür Sanat
AA 10.04.2023 10:07

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabında sona doğru

Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nde ilk etabın yüzde 99'u tamamlandı.

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabında sona doğru
[Fotograf: AA]

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, "UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk bölümünde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Mayıs başında ilk etabı bitireceklerini vurgulayan Ceylan, "Efes Antik Kenti'ni, 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin ilk etabı yüzde 99 tamamlandı. Projenin ilk etabı kapsamında Pamucak sahili ile İzmir-Kuşadası yolu arasına kanal girişi ile 250 metre uzunluğunda 100 metre genişliğinde bir yat limanı inşa ediyoruz. Proje için bölgeye 1430 fore kazık çaktık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 9000 bin metrekarelik kısmını bitirdik" dedi.

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabında sona doğru

Efes'e 2500 yıl sonra teknelerle yolculuk yapılacak

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek.

İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenecek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenip çevre düzenlemesi yapılacak.

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabında sona doğru

Efes Antik Kenti ve limanı, Küçük Menderes ve Marnas çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente özel teknelerle yeniden yolculuk yapma imkanı olacak.​​​​​​​

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