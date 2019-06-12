Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin iş birliğinde "2. Edirne Lavanta Günleri" düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında, "Türkiye'de Lavanta Tarımı" konulu bir panel yapıldı.

Lavanta ve Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban, Türkiye'de lavanta tarımının yaklaşık 40 yıl önce Isparta'da başladığını söyledi.

Lavantanın tıbbi aromatik ve endüstriyel bir bitki olduğunu belirten Uluçoban, son dönemdeki girişimlerle Türkiye'de ilaç ve kozmetik sektörünün talep ettiği türlerin yetiştirilmeye başlandığını ve üretimin arttığını anlattı.

Çok sayıda lavanta çeşidi olmasına rağmen "angustifolia" türlerinden elde edilen yağın ilaç sektöründe ham madde olarak tercih edildiğini vurgulayan Uluçoban, şöyle konuştu:

"İlaç sektörü sonsuz bir pazar. Türkiye'nin yanında başka ülkeler de bu pazara girse zamanla bu pazarda bir tıkanma olmayacak. Biz üreticiler olarak daha kaliteli bir üretimle daha kaliteli bir yağ çıkarmaya dikkat etmeliyiz."

"Her sene aynı derecede ürün alabilirsiniz"

Lavanta tarımının keyifli bir uğraş olduğundan bahseden Uluçoban, şunları söyledi:

"Lavanta, bahçenizi düzenli kurduğunuz zaman çok fazla masraf etmeden her sene aynı derecede ürünü alabileceğiniz bir tarım ürünü. Aynı zamanda üçlü bir ürün alma şansınız var. Lavantanın yağından, balından ve turizminden yarar sağlanabilir. Bu üçünden birini masrafa çıkardığınız zaman diğer ikisi size kar getirecek bir ürün. Doğru tür ve doğru ekin yapıldığında 12-15 yıl arası çiçek kesimi yapılabilir. Lavanta yanındaki bitkilere etki etmez. Atık bırakmaz ve doğala yakın bir ürün."

Uluçoban, Edirne'nin toprak yapısı ve florasının lavantaya uygun olduğunu belirterek, üreticilere geniş arazi alanlarında bunu ekmeleri tavsiyesinde bulundu.

Lavanta Günleri kapsamında tarlayı ziyaret eden yüzlerce vatandaş mor çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA