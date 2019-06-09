Edirne "mor turizm"e hazırlanıyor

Kültür, inanç ve deniz turizmiyle ünlü Edirne...

Şimdi de agro turizmde öne geçmek için kolları sıvadı.

Şehirde, bu yıl 10-16 Haziran tarihleri arasında "Lavanta Tarla Günleri" düzenlenecek.

2`ncisi düzenlenecek olan etkinlik, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılıyor.

Etkinlik kapsamında enstitüye ait lavanta tarlalarında konserler, söyleşiler, bilgilendirme ve lavanta yağı sıkma gösterileri düzenlenecek.

Yerli ve sınır ülkelerden yabancı turistleri kente çeken "mor turizm"den esnaf da payını almak için harekete geçti.

Esnaf, lavantanın şerbetini, kurabiyesini, dondurmasını ve lokumunu üretiyor.

Esnaf bugünlerde ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yapıyor.

Kemal Kılıç, turizmin pek çok kolunda hizmet vermesinin yanında kentin yöresel tatlılarını da üretiyor.

Kılıç, "mor turizm" ile Edirne`nin binlerce turist çekmeye başladığını söyledi.

Lavantanın mor renginin gönüllere lokumunun da ağızlara hoş geleceğini belirten Kılıç, şöyle konuştu: "Biz de bu yıl Edirne tarlalarından hasat edilen lavantalarla bir ürün üretmeye karar verdik. Geleneksel lezzetlerimizden olan lokumla lavantayı birleştirdik ve çok güzel bir tat elde ettik. Şehrimiz bu yıl hem lavanta kokacak hem de lavantalı lokumla tada doymuş olacak."

Meyve sabunu üreten Can Ürenli de bu özel gün için lavanta sabunu hazırladıklarını söyledi.

Edirne`nin meşhur tava ciğercileri de masaları lavanta çiçeğiyle süsleyip müşterilerini lavanta günlerine davet ediyor.