Devlet Tiyatroları'ndan (DT) yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda 73 il ve 144 ilçeye turne yapan DT, 110 farklı oyunla 1024 temsil gerçekleştirdi ve 401 bin 504 seyirciye ulaştı.

2022-2023 sezonuna, 8 ilde 15 turne temsiliyle "merhaba" diyen DT, 18-23 Ekim'de Elazığ, Malatya, Zonguldak, Denizli, Nevşehir, Muğla, Düzce, Niğde ve Aksaray'da 4 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Tiyatro kültürünü yerleştirmenin ve seyircilere alışkanlık kazandırmanın amaçlandığı Anadolu turnesinde 18 temsil izleyicileriyle buluşacak.

Elazığ ve Malatya

Turne programı çerçevesinde İzmir Devlet Tiyatrosu, İskender Pala'nın yazdığı, Murat Çobangil'in yönettiği "Neyzen Tevfik"i 18-19 Ekim'de Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi ve 21-22 Ekim'de Malatya Sabancı Kültür Sitesi Sahnesi'nde sergileyecek.

Düzce ve Zonguldak

Van Devlet Tiyatrosu, Roland Schimmelpfennig'in yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirdiği, Hakkı Kuş'un yönettiği "Geçmişten Gelen Kadın" oyununu 18-19 Ekim'de, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi ve 21-22 Ekim'de Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde, izleyicinin beğenisine sunacak.

Aksaray, Niğde ve Nevşehir

Sivas Devlet Tiyatrosu, Toygun Orbay'ın yazdığı ve Burcu Aksakal'ın yönettiği "Yirmibironbeş Treni"ni, yarın Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu, 20 Ekim Perşembe Niğde İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve 22 Ekim Cumartesi Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde sahneleyecek.

Muğla ve Denizli

Ankara Devlet Tiyatrosu ise Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" ile 18-19 Ekim'de Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu ve 21-22 Ekim'de de Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kültür ve Kongre Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.