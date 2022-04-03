Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Doru: Macera Ormanı' izleyenlerden tam not aldı
[Fotoğraf: TRT]
"TRT Çocuk"un sevilen çizgi karakterlerinden Doru, "Macera Ormanı" ile beyaz perdede de tam not aldı. İstanbul’da bir AVM’de filmi izlemeye giden çocuklara sürpriz yapıldı. Onları Doru karşıladı.
"Doru: Macera Ormanı" filmi 1 Nisan’da minik hayranlarıyla buluştu. Kısa sürede çok sevilen filme ilgi giderek artıyor.
Çocukların TRT çocuk ekranlarında tanıyıp sevdiği Doru, bu kez beyaz perdede sevenleriyle buluştu.
Doru ve arkadaşları yine heyecan dolu bir macerayla izleyenlerin beğenisini kazandı.
Sadece çocuklar değil, yetişkinler de heyecana ortak oldu.
"Doru: Macera Ormanı", sürü üyelerinden Alaca’nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alınıyor.
Doru ve arkadaşları, Alaca’yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenliyor ve maceradan maceraya atılıyor.
Haber: Cem Şükrü Yıldız
Kamera: Orhan Mete
Etiketler: TRT
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