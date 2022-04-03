"Doru: Macera Ormanı" filmi 1 Nisan’da minik hayranlarıyla buluştu. Kısa sürede çok sevilen filme ilgi giderek artıyor.

Çocukların TRT çocuk ekranlarında tanıyıp sevdiği Doru, bu kez beyaz perdede sevenleriyle buluştu.

Doru ve arkadaşları yine heyecan dolu bir macerayla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Sadece çocuklar değil, yetişkinler de heyecana ortak oldu.

"Doru: Macera Ormanı", sürü üyelerinden Alaca’nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alınıyor.

Doru ve arkadaşları, Alaca’yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenliyor ve maceradan maceraya atılıyor.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Orhan Mete