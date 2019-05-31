Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde, oyunları ilk kez DT sahnesine çıkan yerli yazarlara ödül verildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, DT'nin gerek halktan gördüğü yakın ilgi gerekse kültür sanat hayatına kattığı değerlerle yüz ağartan kurumların başında geldiğini söyledi.

DT'nin Haldun Taner, Necati Cumalı gibi dünya çapında edebi eserler üreten yazarların kıymetli mirasına sahip olduğunu belirten Yavuz, "Biz bu mirasın üzerine yeni eserlerin eklenmesinin faydalı olacağını düşünerek, yerli yazarların desteklenmesi için bir an önce gerekli adımları atmaya karar verdik. Özellikle son iki yıldır bu konuda güçlü bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Sahne sayısı yükseldi

Türkiye çapında bu yıl 52 yeni oyunun sahnelediğini belirten Yavuz, ulusal tiyatro yazarlığına katkı sağlamak için çeşitli üniversitelerin, dramatik yazarlık ana sanat dallarıyla oyun yazarlığı atölyeleri gerçekleştirildiğini anlattı.

DT'nin 12 bölgesinde 23 yerli yazara ait oyunun ilk defa sahnelendiğinden bahseden Yavuz, oyunların büyük ilgi gördüğünü ve neredeyse kapalı gişe oynadığını vurguladı.

Yavuz, "Bu yıl Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı 1 milyon 700 bini aştı, 2002'de 23 olan sahne sayısını bugün 68'e yükseltmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yıl sonuna kadar Edirne ve Ankara'da yeni sahneler açılacağını belirten Yavuz, seyirci kapasitesini her geçen yıl yüzde 50 oranında artırmak istediklerini söyledi.

"Sergilenen 150 eserin yüzde 60'ı yerli yazarlara ait"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu seneki repertuvarın 4'te birini yeni yazarların oluşturduğunu belirterek, "2014-2015 sezonunda sadece iki yeni yazarımız vardı. Geçen yıl 26 yazarımızla buluştuk, bu sene de 23 yazarımız var. Ne mutlu bize" dedi.

DT'nin, Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştığını ve büyük talep gördüğünü belirten Kurt, martta 902, nisanda 1002 temsil gerçekleştirdiğini anlattı.

Sahnelenen oyunlarda her zaman yerli yazarlara öncelik verilmesini istediğini vurgulayan Kurt, DT olarak sergiledikleri yaklaşık 150 eserin yüzde 60'ının yerli yazarlara ait olduğunu söyledi.

Ankara'da geçen sonbaharda Yerli Oyunlar Buluşması gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kurt, "Sadece o hafta yerli yazarlarımız 14 bin seyirciye ulaştı" dedi.

Kaynak: AA