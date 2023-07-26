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Kültür-Sanat
AA 26.07.2023 11:43

Depremde hasar gören tarihi yapılar için inşa süreci başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi zarar gören 6 müze, 7 kalenin içinde bulunduğu toplam 21 yapının aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için ihale çalışmaları tamamlandı.

Depremde hasar gören tarihi yapılar için inşa süreci başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi zarar gören tarihi yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hasar gören tarihi yapılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılacak.

Bu kapsamda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kalenin içinde bulunduğu toplam 21 yapı için ödenek aktarılarak ihale çalışmaları tamamlandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, yaptığı açıklamada, ayrıca 4 müze ve 1 kalenin ihalesinin de devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kendi içinde az, orta, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan, güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri, yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları, hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir."

Bakanlığına tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon başlatıldı

Öte yandan Uygulamalar Dairesi Başkanlığına bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğünün koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da60 eserin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

Aksu; Abdülkadir Ağa Camisi, Fatih Paşa (Bıyıklı Mehmet Paşa- Kurşunlu) Camisi ve Türbesi, Arasa Camisi, Ulu Cami, Fatikli Camisi, Rum Katolik Kilisesi'nin çalışma yapılacak ilk eserlerden olacağını bildirdi.

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