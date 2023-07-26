Oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Yılmaz Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu.

Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu.

"Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.

Yılmaz Gruda kimdir?

Tek kişilik gösterilerinde geleneksel Türk tiyatrosundan esinlendiği bir oyunculuk anlayışı ortaya koyan, aynı zamanda edebiyat alanında kendine özgü şiirleriyle dikkatleri çekmeyi başaran Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlkokulu İstanbul 12. İlkokulu’nda okudu. Anne ve babası ayrılınca 5.sınıftayken Ankara’ya göç etmek zorunda kaldı. Gruda, ticaretle uğraşan babasının yanında büyüdü. Ortaokulu Ankara’da okudu. Ankara Ticaret Lisesi’ndeki eğitimini 2.sınıfta yarıda bırakarak banka memurluğu yapmaya başladı. Daha sonra İstanbul’da Yeni Sabah Gazetesi’nde muhasebecilik yaptı.

1954 yılında gazeteden istifa ederek Tiyatro Derneği Cep Tiyatrosu’nda 1955-1956 yıllarında iki sezon sahneye çıktı.

Gruda, Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ulvi Uraz, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner gibi topluluklarda oynayıp, Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti.

1950’li yıllarda yazdığı şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmaya başladı. Tiyatro oyunculuğu dışında; televizyon, kabare film, radyo oyuncusu, genel sanat yönetmeni, öğretim görevlisi, tiyatro yönetmeni, rejisör, gazeteci, yazar, araştırmacı, reklam metni yazarlığı gibi işlerde çalıştı.

1957 yılında balerin Tolga Tiğin ile evlendi. Çift, 1963 yılında boşandı. Bu evliliğinden bir çocuğu oldu.

Gruda, aynı zamanda Atilla İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerden biri.

Sinema ve dizilerde rol alan, çeviriler yapan Yılmaz Gruda’nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Anton Çehov etkisi oldukça fazla.

İlk şiiri ‘Memoya Mektup’ bir dergide yayınlanıp beğenilince, daha sonra yazdığı şiirleri gazete ve dergilerde yayınlanmaya devam etti.

İstanbul ve Ankara Radyolarında Radyo Tiyatrolarını yönetti. 1959 yılında Çağdaş Meddah’ı sahneledi ve bu sayede Meddah ve Orta Oyunu televizyona getirmiş oldu. Ulusal bir kanalda 7 yıl boyunca Nasreddin Hoca/ Bir Dakika Medya Konuğu programlarını yaptı.

1965 yılında Ayşen Gruda ile evlendi. Çiftin 1976 yılında sonlanan evliliğinden Elvan Gruda adında bir kızları var.

İstanbul Büyükşehir Gösteri Merkezi ile Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda Genel Sanat Yönetmeni, oyuncu, yönetmen ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1959 yılında Dokuz Dağın Efesi filmi ile sinemaya yöneldi ve başarılı oldu.

Toplumsal gerçekçi anlayıştaki şiirlerini ‘Çarmıhtaki Yeni Mehmet’ ve ‘Kuyumcular’ adlı kitaplarında topladı. Gruda aynı zamanda bir dergide köşe yazarlığı da yaptı.

1985 yılında tiyatrocu Türkan Gruda ile evlendi. Türkan Gruda 24 Eylül 2014 yılında vefat etti.

Oyunculuk hayatı boyunca birçok ödül alan Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Anton Çehov’un Evliliğin Halleri tiyatrosunda 90 yaşında sahne aldı.

Usta oyuncu 13 Mart 2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı.

