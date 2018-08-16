Damal'ın sembolü Atatürk silüeti artık 4 mevsim görülecek

Ardahan Damal'ın sembollerinden, yılın sadece bir ayında gölgesi tepeye yansıyan Atatürk silüeti, 4 mevsim görülebilmesi amacıyla belediyenin duvarına resmedildi.

Damal Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalarda belediye hizmet binası ön kısmına Atatürk'ün silüet resmedildi, belediye bahçesine Damal bebeği maketi dikildi.

İlçe ekonomisine katkı sağlıyor

Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile tanıtımı yapılan Atatürk'ün silüeti ilçenin sembollerinden biri haline geldi.

Damal Belediyesi de bu nedenle ilçeye turist çektiği için ekonomiye katkı sağlayan silüeti belediye binasına resmettirdi.

Resimle Atatürk'ün ilçede 15 Haziran ile 15 Temmuz arasındaki bir aylık dönemde bir tepeye yansıyan silüetinin yıl boyunca görülmesini sağlanacak. Ayrıca Atatürk silüetiyle ilçenin tanıtılması amaçlanıyor.

"Amacımız Ata'nın silüetinin 4 mevsim görülmesini sağlamak"

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, ilçede Atatürk silüetini belediye binasına resmettikleri, Damal bebeğinin de maketini yapıp belediye binası önüne yerleştirdiklerini anlattı.

Amaçlarının Atatürk'ün silüetini ve Damal bebeğini daha çok tanıtmak ve ölümsüzleştirmek olduğunu söyleyen Önal, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamızla yılda bir ay görülen silüetin sürekli görülmesini sağladık. Amacımız Ata'nın silüetinin 4 mevsim görülmesini sağlamak. Diğer sembolümüz de Damal bebeğidir. Kurslarda Damal bebeği üretimleri yapılıyor. Ancak bebeği de ölümsüzleştirmek için maketini yaptık."

Atatürk silüetinin resmedildiği belediye hizmet binasının ilçenin en merkezi konumda olması nedeniyle uygun yer olduğunu belirten Önal, ayrıca Damal ilçe girişine de bir bebek maketinin yapılacağını vurguladı.

Önal, Atatürk'ün silüetinin doğal olarak izlendiği alana park yaptıklarını da söyledi.

Kaynak: AA