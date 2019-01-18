Ankara ATO Congresium’da düzenlenen konser öncesi Piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etmişti. ABD'li Senatör Graham da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Fazıl Say'ın konserine geldi. "Truva Sonatı" konserini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kaynak: AA