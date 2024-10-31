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Kültür-Sanat
AA 31.10.2024 15:16

CSO Ada Ankara, kasımda çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara'da kasım ayında önemli isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

CSO Ada Ankara, kasımda çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak

Bankkart Mavi Salon'da "Zeytinyağlı Yaprak Sarması" tiyatro oyunuyla başlayacak ayın programı, 2 Kasım'da çocuklar için aile katılımlı "Robotik Atölyesi" ve Karlar Ülkesi Elsa'nın Sihirli Güçleri oyunuyla devam edecek.

"CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri" 4 Kasım'da, Ayşe Atam ile 90'lar konseri de 5 Kasım'da ziyaretçilerini Bankkart Mavi Salon'da ağırlayacak.

Şef Savaş Demiral yönetimindeki Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 6 Kasım'da aynı salonda sahne alacak.

William Shakespeare'in başyapıtı "Hamlet" de yenilikçi bir yorumla CSO Ada Ankara'da izleyiciyle buluşacak. Imperfect Dancers Company, 6 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da Hamlet'i seyircilerin beğenisine sunacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) da 9 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da Grammy ödüllü Chris Botti'ye eşlik edecek. CSO, Denizbank Konserleri kapsamında 15 Kasım'da şef Terje Mikkelsen, 29 Kasım'da ise şef Michael Wendeberg yönetiminde sahne alacak.

"Atatürk'ü Anma, Özlemle Saygıyla"

Şef Ahmet Mustafa Yeldan yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ise "Atatürk'ü Anma, Özlemle Saygıyla" konseriyle 10 Kasım'da seyirci karşısına çıkacak.

15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nin açılış konseri de 24 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Sanatseverler, detaylı konser ve etkinlik bilgilerine "https://csoadaankara.ktb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser
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