Osmanlı Padişahı Sultan 2. Bayezid'in, İpekyolu güzergahında bulunan Osmancık'ta, kervanların Kızılırmak'ın karşı yakasına geçişini kolaylaştırmak amacıyla inşa ettirdiği Koyunbaba Köprüsü, 5 asırdır ayakta kalmayı başarmış nadir eserler arasında yer alıyor.

250 metre uzunluk, 25 metre yükseklik ve 7 metre genişliğe sahip 15 kemerli köprü, Anadolu'daki en büyük tarihi köprülerden biri olarak dikkat çekiyor.

Zaman içerisinde kemerlerinden 8 tanesi Kızılırmak'ın taşıdığı toprağa gömülen Koyunbaba Köprüsü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tekrar ortaya çıkartıldı.

"10 gün içerisinde tamamlanacak"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ile Koyunbaba Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi.

Vali Çiftçi, restorasyonun yüzde 99 tamamlandığını belirterek,"Köprünün ilk yapılışı da, bugünkü restorasyonu da yaklaşık 5 yıl sürdü. Şu anda son rötuşları yapılıyor. 10 gün içerisinde tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulmuş olacak" dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ise, şunları söyledi:

"Tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre geçmişte İran'dan İstanbul'a giden kervanlar, Kızılırmak Nehri'ni ilçemizin bulunduğu bölgeden geçmek durumunda idi. Köprü ihtiyacından dolayı Sultan 2. Bayezit'in emriyle ilçemize 15 kemerli bu köprü inşa ettirildi. Köprünün bir kısmı toprak altındaydı. Karayolları Bölge Müdürlüğünün restorasyon çalışmasıyla köprünün tamamı ortaya çıktı. Biz de belediye olarak çevre düzenlemesi ve ıslah projemizi yürütüyoruz."

Kaynak: AA