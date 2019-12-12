Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Animasyon Bölümü, 1990 yılında Türkiye'de animasyon eğitimi vermeye başlayan ilk kurum oldu.

O dönemde Türkiye’de animasyon sektörü yoktu ama dünyada ciddi bir şekilde hızla büyüyordu.

Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olan ve geleneksel animasyon üzerine kurulan bölüm, her gün gelişen teknolojiyle ilerleyerek çizgi film sanatçısı gereksinimini karşılamak amacıyla kuruldu.

Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla ‘çizgi film sanatçısı’ için en önemli gelişme kendisine ''meslek'' olarak bir yer bulması oldu. Böylece bölüm, eğitim vermenin yanında, onu bir meslek dalı haline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş oldu. Verilen eğitim sonunda reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak kaliteli çizerler yetiştirmeyi amaçladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Öğrencilerimizin bir altyapıları olması için elimizden geleni yapıyoruz"

Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabiliyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölüm Başkanlığı görevini 1998 yılından beri üstlenen Doç. Dr. Fethi Kaba, geleneksel animasyon üzerine kurulan bölüme her gün gelişen teknolojileri katarak, dünyayla aynı anda ilerlemeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Eğitim öğretim kadrosu olarak da, teknik donanım olarak da çok tecrübeliyiz. Son dönemlerde 3B bilgisayar animasyonun gelişmesiyle birlikte animasyon sektörü apayrı bir yere gitmiş durumda. Sadece sinemada kullanılmıyor. Sağlıkta, eğitimde, savunma sanayiinde kullanılıyor. Oyun sektörü var mesela, animasyon bölümünün yoğun kullandırıldığı bir alan. Dünyada oyun sektöründe, büyük Hollywood filmlerinin animasyonlarının yapıldığı şirketlerde çalışan arkadaşlarımız ve çizgi roman sektöründe isim yapmış mezunlarımız var. Motion capture stüdyomuz var. Aslında oyun sektöründe ve sinemalarda kullanılan bir stüdyo. Dünyaca ünlü filmler ve oyun sektörünce çok sık kullanılıyor. Biz de 12 kameralı bir stüdyo kurduk 2015 yılında. Öğrencilerimiz eğer bu sektörlerde çalışacaksa bir altyapıları olması için elimizden geleni yapıyoruz.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

TRT Çocuk çıtayı yükseltti

TRT Çocuk’un kurulmasının sektörel anlamda çıtayı çok yukarı çektiğini söyleyen Kaba, şöyle konuştu:

“Birçok stüdyo açıldı, birçok üretim yapıldı. Kalite günden güne artıyor. TRT’nin bu anlamda desteği çok büyük ama bizim buradaki üretim yapan arkadaşların ya da stüdyoların yurt dışına açılmaları gerekiyor. TRT Çocuk’ta yayımlanan birçok çizgi dizi aslında yurt dışı kanallara da satılabilir. Bugün dizi sektörünün ciddi anlamda ihracatı var. Biz bunu çizgi film sektöründe de başarabiliriz. Uzun metrajlı çok kaliteli çizgi filmler yapabiliriz. Çünkü çok yetenekli çocuklar mezun oluyor.”

Animasyon, çocukluk hayalim

Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Animasyon Bölümü öğrencileri, hedef ve hayallerini şöyle anlattı:

Deniz Özge Özer:

Animasyonlar yapmak çocukluk hayalimdi. İzlediğimiz çizgi dizilerle başlayıp, sonra bunları biz neden yapmayalım diyerek eyleme dönüştürdüm. Burayı seçmemin sebebi kendi dünyamı kurabilmem. Sınırsız bir dünya burası. Kötülüğün olmadığı bir dünya. İnsanlar görmek istedikçe her şeyi anlatabilirsin. Bu yüzden bu bölümü seçtim. Okul bana çok fazla kaynak sağladı. Akademisyenlerimiz bize fazlasıyla ışık oldu. Bunları doğru değerlendirmek lazım.

Öğretmenimin yönlendirmesiyle hayallerim şekillendi

Utku Dervişoğlu:

Kitap ve çizgi film hayranıyım, bu yüzden bu bölümü seçtim. Çizmeye küçük yaşta başladım. Çok arkadaşım yoktu. Evde sürekli kâğıt kalemle uğraşmak buraya gelmemdeki olanağı sağladı. Ortaokuldaki öğretmenim sayesinde bu bölümün olduğunu keşfettim. Sınavlara hazırlandım ve buradayım. Hedefim açıkçası ülkede gelişmekte olan bu sektörün içinde oyunlar ve filmler yapmak var. Bu okulun bana kattığı en büyük şey ekipman desteği. Bir diğeri ise, arkadaş desteği. Aynı hedeflerimiz olan insanlarla vakit geçirmek, kendimizi geliştirmek, bu okulda her alanda mümkün. Derste anlayamadığımız şeylerde birbirimizi tamamlıyoruz. Belki de ileride çalışacağımız takım arkadaşlarımız burada oluşuyor.

Çizgi film animasyon bölümü nedir?

Animasyon, nesnenin veya karakterin birçok kâğıda, birden fazla çizim yaparak arka arkaya seri bir şekilde getirilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. Animasyon yapımı günümüzde bilgisayarlarla daha kolay hale geldi. Sanal ortamda hem vektör hem piksel tabanlı animasyonlar yapılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bölümün alım şartları nelerdir?

- Çizgi film animasyon bölümü yoğun bir çaba ve emek istiyor. Devlet üniversitelerinin sadece ikisinde bu bölüm var ve alım sayıları düşük.

- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Eskişehir)

- Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Kütahya)

Sınav aşamalarını geçmek rakip fazlalığından zorlaşıyor. Bölüm aşamalarının ilki TYT’den barajı geçmekle başlıyor. Yazılı genel kültür sınavı, desen sınavı ve imgesel sınavları olmak üzere birçok aşamadan geçiliyor. Bütün bu sınavları geçmek için önceden çalışılması ve hayal gücünün geliştirilmesi gerekli.

Mezun olduktan sonra iş imkanları nelerdir?

İş imkanları oldukça geniş olan bu bölümde okurken, serbest (freelance) çalışmak mümkün. Mezun olduktan sonra oyun endüstrisi, sinema sektörü, dijital / bilgisayar animasyonu şirketleri, müzik şirketleri, reklam ajansları, uluslararası animasyon film derneği (ASIFA) gibi birçok seçenek bulunuyor.

Motion capture nedir?

Motion capture (Hareket yakalama), giyilen özel tasarım elbise ile hareketlerin kayıt altına alınıp, oluşturulan 3D karaktere dijital ortamda aktarılmasıdır. Birçok ünlü dizi ve filmlerde kullanılan “Motion capture” teknolojisi ile 3D sahneler destekleniyor.





Sinema dünyasında en başarılı örneği olarak, Avatar filmi kabul edilir.

Filmde sadece 37 aktör yer almasına rağmen, binlerce figüran ve diğer aktörler bilgisayar efektleri ile oluşturuldu.

İskoçyalıların bulduğu bu teknik, askeriyede, tıp ve eğlence sektöründe de sıkça kullanılıyor.

Sinema dünyasının önemli yapıtlarından bir diğeri de Maymunlar Cehennemi’dir.





Oyuncular ve figüranların tamamı motion capture tekniği ile çekilmiş, dijital ortamda maymun figürleri yansıtılmıştır.