14-25 Mayıs'ta Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Cannes Film Festivali için geri sayım başladı.

İlk kez Meksikalı yönetmen jüri başkanı olacak

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "The" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu, festivalin jüri başkanlığını yapacak.

Inarritu, jüri başkanı olarak seçildikten sonra yaptığı açıklamada, Cannes Film Festivali'nin kariyeri açısından önemli olduğunu ve bu yıl Cannes'a jüri başkanı olarak gitmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivalin jüri başkanlığını ilk kez bir Meksikalı yönetmen üstlenecek.

ABD'nin Los Angeles kentinde 2 yıl önce düzenlenen 88. Akademi Ödülleri (Oscarlar) gecesinde Inarritu, 2 yıl üst üste "En İyi Yönetmen" ödülünü alarak John Ford ve Joseph L. Mankiewicz'in başarısını tekrarladı.

Kaynak: AA