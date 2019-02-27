2 perdeden oluşan Ayşe opereti, renkli kostümleri, eğlenceli müzik ve danslarıyla Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Kostümler, dekorlar her biri özenle hazırlandı. Müziklerin düzenlemesini Yusuf Yalçın yaptı. Orkestrayı Murat Cem Orhan, koroyu ise Giampaolo Vessela yönetiyor.

"Operetlerin kralı" olarak adlandırılan Muhlis Sabahattin Ezgi'nin eserinde, Ege'nin küçük bir köyünden İstanbul'a uzanan aşk hikayesi anlatılıyor.

Ayşe Opereti'nin Sanat Yönetmenliğini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan yapıyor. Karahan aynı zamanda operette de sahne alacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan, "Bizim yaratmak istediğimiz marka değerinin temel adımı bu Ayşe Opereti. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

Ayşe Opereti Ankara'da

Lütfullah Sururi tarafından 1966 yıllında radyoya uyarlanan Ayşe Opereti, TRT Radyolarının kayıtlarından bulunarak notalara döküldü.

Devlet Tiyatrolarının başarılı rejisörü Yunus Emre Bozdoğan yönetti.

Ayşe Opereti'nin küçük oyuncuları ise gururlu.

Gelecek sezon turnelere de çıkacak olan Ayşe Opereti, Türkiye'nin dört bir yerinde seyircisiyle buluşacak.

Haber: Aynur Bayram

Kameraman: Mesut Akın

Kurgu: Berkay Arslan