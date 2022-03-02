Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cannes Film Festivali'nden Ukrayna'ya destek
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da, yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya'dan resmi delegasyon ve federasyona bağlı hiçbir kurum kabul edilmeyecek.
Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna halkını desteklediklerini ve Rusya'yı kınadıklarını belirtti.
Açıklamada, savaşın Ukrayna halkını memnun edecek şartlarda bitmemesi halinde Rusya'dan resmi delegasyon ve federasyona bağlı hiçbir kurumun kabul edilmeyeceği aktarıldı.
Festival organizatörleri, Rusya'da Ukrayna'ya yönelik "saldırıları ve işgali" protesto edenlerin cesaretini tebrik ettiklerini de bildirdi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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