Camaltı Sergisi, Eskişehir Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Sergiden elde edilen gelir, maddi olanakları kısıtlı olan başarılı Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim bursu olarak aktarılacak.

Ressam Devabil Kara, 32. kişisel sergisini Eskişehir Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda açtı. Camaltı Resim tekniğiyle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, 7 Ekim'e kadar gezilebilecek.



TERS-YÜZ ismiyle sanatseverlerle buluşan cam altı sergisi, 50x50 cm boyutlarında cam üzerine farklı soğuk resim tekniğiyle üretilmiş resimlerden oluşuyor. Sanatını ‘Hem zamanın içinde hem de dışında gezinerek geçmiş ve gelecek arasındaki boşluğu tamamlayan imgeler oluşturmaya çalışıyorum’ diye tanımlayan sanatçı, ‘Nesnenin iz olarak bıraktığı boşluk üzerine yoğunlaşıp, nesne ve zaman arasındaki karmaşık ilişkiyi sorguluyor.

Sergi, Eskişehir Anadolu Lisesi 1985 mezunlarının girişimleriyle gönüllü olarak yürütülen burs projesine kaynak yaratacak. Sergiden elde edilen gelir, maddi olanakları kısıtlı olan başarılı Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim bursu olarak aktarılacak.

Zengin halk sanatlarından olan ve kendine özgü karakteristiğiyle ilgi çeken cam altı resimlerini, toplumun kendi öz değerlerinden beslenen, çoklu öğeleri içinde barındıran bir teknik olarak tanımlayan Kara, “Ulaşılmak istenen görsel dinamik için herhangi bir disipline bağlı kalma kaygısı olmayan, özgün, samimi plastik değerlere sahip resimlerdir. Saydam, kaygan bir malzeme olan cam üzerine tersten çalışıldığı için kendine özgü bir biçimlendirme süreci içerir. Geleneksel cam altı resimleri Anadolu insanının renkli imgesel dünyasını yansıtır. Bu tekniğin bir yandan kısıtlayıcı diğer yandan deneysel ve sürprizlere açık oluşu, heyecan verici deneyimleri açığa çıkarır. Renkler üst üste kullanıldığında birbirini örtüğü zaman düzeltme, rötuş yapma olanağı vermez. Aynı zamanda cam altı resimler dış koşullara dayanıklılığı ve camın parlaklığını kaybetmemesi açısından da kalıcılığın sağlanması adına pratik bir yöntemdir. Benim için kendi sanat anlayışımı farklı deneysel yöntemle ortaya koymam açısından cam altı resim tekniği ilgi çekici, yaşayan bir gelenektir” değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Joseph Tichy’nin gravür seminerine katıldı. Aynı yıl çalşmalara Salzburg uluslararası yaz akademisinde litografi üzerine devam etti. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’nde sanatta yeterlik tezini verdi. 1996-1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Dördü yurtdışı olmak üzere 31 kişisel sergi açan sanatçı, çok sayıda karma sergide yer aldı. Aralarında Devlet Resim Yarışması ve DYO Resim Yarışması ve 2021 Dünya Sanat Günü ‘’Wallace Hartley’ yılın sanatçısı ödüllerinin de bulunduğu 15 ödül kazandı.



Sanatçı halen Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hakkında Devabil Kara, İzler Gölgeler ve Kaybedip Bulduğumuz Kimi Şeyler adıyla bir kitap yazılmıştır.