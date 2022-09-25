Annesini arayan minik bir tay, ihtiyar, deneyimli bir deve...

İkisinin yollarının kesiştiği Mekke’den Medine’ye doğru bir yolculuk…

Tay filmi İzmir'de pek çok sinemada aynı anda gösterime girdi. Film, daha ilk günden büyük ilgi gördü.

TRT ortak yapımı animasyon filmi Tay, Ankara'da da gösterimde.

Animasyon film, "Hicret"i çocuklara hikaye tadında anlatıyor

Filmde, annesini arayan minik tay Riyah ve peşindeki hırsızlardan kaçarken karşılaştığı deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuk anlatılıyor. Filmde, Riyah'ın yol arkadaşıyla mücadelesi, İslam tarihinin dönüm noktası olan Hazreti Muhammed'in çileli yolculuğu 'Hicret' üzerinden anlatılıyor.

Çocuklara hem peygamber sevgisinin aşılanması hem de umut vadetmesi hedefleniyor.

Film Türkiye genelinde izleyiciyle buluştu

Adana'da aileler ve çocuklar merakla beklenen filmi izlemek için sinema salonlarının yolunu tuttu.

Filmin her sahnesi, TRT Çocuk’un uzman psikologları, gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkısıyla yapıldı.

Hem çocukların hem yetişkinlerin merakla beklediği film Türkiye'nin dört bir yanındaki sinema salonlarında izleyiciyle buluştu.

İstanbul'da da patlamış mısırlarını alan çocuklar, Tay filmini izlemek için sinema salonlarının yolunu tuttu.