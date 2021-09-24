Bir enstrüman çalmak herkesin hayali ancak pek çoğumuz bu hayalimize başlamadan veda ediyoruz. Bunun en temel sebebi ise bir hobi için enstrümana sahip olmanın maddi boyutu. Sırf bu yüzden pek çok yetenek keşfedilemiyor.

İşte tam da bunun için Beyoğlu'nda sanat tutkunlarını çok sevindirecek bir proje hayata geçirildi. Adı: Beyoğlu Enstrüman Kütüphanesi. Beyoğlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphane, müzik tutkunlarının en uğrak noktalarından biri. Kütüphane bünyesinde 26 farklı dalda 231 enstrüman var.

Kütüphaneden nasıl faydalanılıyor?

Kütüphaneden faydalanmak için tek yapmanız gereken, internet sitesinden randevu almak. Randevu sonrasında ise istediğiniz enstrümanı hiçbir ücret ödemeden belli bir süreliğine ödünç alabiliyorsunuz. Ancak "Ben enstrümanı alıp eve götürmek istemiyorum, sadece burada çalmak istiyorum" derseniz, o zaman da eğitmenler eşliğinde bu imkandan faydalanabiliyorsunuz.

Enstrüman Kütüphanesi sorumlusu Birant Akdan, kütüphanenin işleyişiyle ilgili detayları şöyle anlattı:

"Beyoğlu Belediyesi Enstrüman Kütüphanesi Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı örneği olan bir uygulama. Temel bir kütüphaneden tek farkı, bizde kitap yerine enstrümanların olması. Öğrencilerin enstrümanları temin edemedikleri durumlarda, ya da birden fazla enstrümana ilgi duyduklarında, kendilerini geliştirmek istediklerinde öncelikli olarak başvurdukları yer Beyoğlu Enstrüman Kütüphanesi oluyor."

"Taşınamayan enstrümanlar için de çözüm var"

Piyano ve davul gibi taşınması pek mümkün olmayan enstrümanlar için de çözüm bulduklarını anlatan Akdağ, şunları söyledi:

"Kayıt sistemimiz dijital olarak gerçekleşiyor. İsteyenler Akademi Beyoğlu'nun internet sayfası üzerinden, isteyenler de Beyoğlu'nun dijital uygulaması Smart Beyoğlu üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sürecinde iki seçenek var; ya ödünç olma yöntemiyle, ya da rezervasyon yöntemiyle bu enstrümanlardan faydalanıyorlar. Rezervasyon yöntemi, taşınamayan enstrümanlar için geçerli. Öğrenci piyanoyu veya davulu taşıyamayabiliyor. Öğrenci rezervasyonunu oluşturduktan sonra kendisine tahsis edilen saatte buraya gelerek öğretmenlerimiz eşliğinde istedikleri enstrümanı kullanıp, ücretsiz bir şekilde ders alabiliyor. Ödünç alma yöntemi ise tamamen kütüphane mantalitesine göre çalışıyor. Öğrenci taşınabilir olan dilediği enstrümanı bizden ücretsiz olarak temin ediyor. Belli bir süre sonra tekrar enstrümanı bize iade ediyor."

"15 farklı dalda enstrüman eğitimi alabiliyorlar"

Kütüphanede 15 farklı dalda enstrüman eğitimi verildiğini söyleyen Akdağ, "1,5 senedir hayatta olan bir proje. Pandemiyle birlikte gençlerimizin enstrümana ilgisi arttı. Evde vakit geçiren gençlerin enstrümanla daha yakından ilgilenme fırsatı oldu. O dönem yoğun bir taleple karşılaştık. Bizler de bu süreçte kütüphanemizi elimizden geldiğince canlı tuttuk" dedi.

"Öğrencilerimizle orkestra oluşturmak hedeflerimiz arasında"

Enstrüman Kütüphanesinin kurulma amacını anlatan Akdağ, ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Enstrüman Kütüphanesinin kurulmasındaki amaç; hem enstrümana ulaşamayan gençlerimizin istedikleri enstrümana ulaşmasını sağlamak, hem de kendini farklı alanlarda, farklı enstrümanlarda da deneyimleyerek geliştirebilmeleri için bu uygulamayı başladık. Öğrenciler burada ders aldıktan sonra onları takip ediyoruz, onların gelişim süreçlerini izliyoruz. Buradaki öğrencilerle yaz sonu etkinlikleri yapmak, bir orkestra oluşturarak onların performanslarını izleyici önünde de sergilemelerini sağlamak hedeflerimiz arasında."

"İstediğim enstrümanı alıp evime götürebiliyorum"

Enstrüman Kütüphanesinden faydalanan öğrencilerden Ceren Yüksek, "Biyomühendislik bölümü öğrencisiyim. Zaman zaman bu kütüphaneye gelip keman eğitimi alıyorum. Bununla beraber nota eğitimleri de alıyorum. Başka bir enstrüman çalmak istediğimde de dilediğim enstrümanı buradan alıp evime götürüyorum. Belli bir süre sonra da geri getiriyorum" dedi.