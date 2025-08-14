Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta korku ve gerilimden komediye, aksiyondan animasyona 8 film vizyona girecek.

"Önemsiz Biri 2"

"Breaking Bad" dizisindeki Saul Goodman karakteriyle hafızalara kazınan Bob Odenkirk'in başrolünü oynadığı "Nobody" (Önemsiz Biri) filminin ikincisi, maceraya kaldığı yerden devam ediyor.

"Önemsiz Biri 2" de eskinin ölümcül suikastçısı ve şimdinin banliyö babası Hutch Mansell (Bob Odenkirk), evine yapılan bir istiladan sonra kanlı geçmişine dönüş yapıyor.

"Aşk Sokakta"

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı film, yaptığı kaza sonucu hafıza kaybı yaşayan İdil ile tesadüfen tanıştığı Rüzgar'ın hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncuları arasında Burcu Kıratlı, Hasan Denizyaran, Adin Külçe bulunuyor.

"Azem 5: Zair"

Haftanın yerli korku filmlerinden "Azem 5: Zair", küçük yaşta kızlarını ani bir trafik kazasında kaybeden ailenin yas sürecini ele alıyor. Sonrasında da ailenin acısıyla beslenerek onlara musallat olan ruhani varlıkları konu ediniyor.

"Geniş Aile", serinin beşinci filmiyle sinema salonlarına geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda Cüneyt İnay'ın oturduğu serinin beşinci halkasında Ufuk Özkan ve Bülent Çolak başrolleri paylaşıyor.

Yapımcılığını AKC Sinema TV-Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği filmin senaryosunu yazan Cüneyt İnay, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor.

Film, aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve kuşaklar arası çatışmaları her zamanki eğlenceli üslubuyla ele alıyor.

"Işık"

Yönetmen ve senaristliğini Tom Tykwer'ın üstlendiği dram türündeki "Işık" adlı film, evlerine gizemli bir hizmetçinin gelmesiyle yaşamları değişen bir ailenin hikayesini anlatıyor.

"Yaz Işığı"

Film doğup büyüdüğü şehre dönerek geçmişiyle yüzleşen Erdem'in hikayesini konu ediyor. Dram türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kerem Kuşçu üstlenirken, karakterlere Aytuğ Akdoğan, Nehir Erdoğan, Zuhal Gencer hayat veriyor.

Yeniden vizyona girecek filmler

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen "The Godfather 2 (Baba 2)"de 1920'lerin New York'unda genç Vito Corleone'nin yükselişi anlatılırken, oğlu Michael da aile suç örgütü üzerindeki kontrolünü genişletiyor.

Ayrıca film, izleyicileri geçmişe de götürüyor. Çocuk Vito'nun Sicilya'dan kaçıp Amerika'ya gelmesini ve gençliğinde suç dünyasına karışmasını aktarıyor. Dram türündeki filmin yönetmenliğini Francis Ford Coppola üstleniyor. Başrollerinde Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall'ın olduğu yapım yeniden vizyona girecek.

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı ve ilk olarak 2022'de vizyona giren "Bergen" filmi de yeniden vizyona girecek filmler arasında. Film "Arabesk'in Kraliçesi" olarak gösterilen Bergen'in trajik olaylarla dolu hayat hikayesini izleyiciye aktarıyor.