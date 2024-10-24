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Kültür-Sanat
AA 24.10.2024 10:58

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, korkudan animasyona, beşi yerli, 7 film vizyona girecek.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Tom Hardy ve Juno Temple'nin başrollerini paylaştığı "Venom: Son Dans" macera, bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Kelly Marcel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Venom üçlemesinin final filminde, artık tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom bu kez kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak izleyici karşısına çıkacak.

"Gün Doğarken"

Runar Runarsson'un yönettiği "Gün Doğarken", bir kadının kendi içinde yaşadığı sessiz acıya odaklanıyor.

Fransa, Hırvatistan, Hollanda ve İzlanda ortak yapımı filmde Elin Hall, Katla Njalsdottir, Mikael Kaaber, Agust Wigum, Gunnar Hrafn Kristjansson ve Baldur Einarsson rol aldı.

"Köprü"

Erekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı "Köprü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Emre Kızılırmak, Nini Badurashvili ve Zurab Tsintskiladze'nin rol aldığı film, başarılı bir iş insanının hayatını kökünden sarsacak bir gerçekle karşılaşması sonrası yaşananları odağına alıyor.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı"

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın rol aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Film, 1930'lu yılların Türkiye'sinde, bir grup gencin, önlerindeki engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.

"Garez"

Can Beslen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Garez", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

Haftanın animasyonları

Sinan Güngör, Halil Öztürk ve İbrahim Turalı'nın yönettiği animasyon film "Mustafa", Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu edinen dört filmlik bir serinin ilk filmi olacak. Bu hafta vizyona giren ilk filmde Atatürk'ün çocukluğu işleniyor. Daha sonra yayınlanacak ikinci filmde gençliği, üçüncü filmde yetişkinliği dönemi, dördüncü filmde ise yaşının ilerlediği, hayatının son dönemleri ele alınacak.

İsa Doğmuş'un çektiği "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" haftanın bir diğer animasyonu olacak.

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