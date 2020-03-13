Kadınların 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını duyurmayı amaçlayan sergide 28 Şubat darbe sürecinin etkilerini hisseden ya da hissetmekte olan 16 sanatçının çalışmaları yer alıyor.

Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire binasında yer alan sergiye ziyaretçilerin yoğun ilgisi var.

28 Şubat Yarası

Melek Zeynep Bulut mimar.

Serginin girişinde bulunan “Yara” isimli çalışmanın sahibi olan Bulut, çalışmalarını sosyal tabanlı konulardan üretiyor.

Yapımı 3 ay süren “Yara”nın 2 ayının atölyede geçtiğini söylüyor Melek Zeynep Bulut.

Hafıza ve ses parçası olarak iki aşamada üretilen çalışmada, İstanbul’un her bölgesinden toplanan metal parçaları kullanıldı.

Bu eser için çok sayıda kadınla röportaj yaptığını söyleyen Bulut, “Kadınlar üzerinde ciddi bir yara var fakat buna kendileri bile girmiyorlar” diyerek eserin ortaya çıkış noktasını anlatıyor.

Alınmayan diplomalar

Afra Bedriye Öztürk de Melek Zeynep Bulut gibi mimar.

Çalışmasını arkadaşı Merve Güçlü ile birlikte tamamladı.

Afra Bedriye Öztürk "Eseri yaparken 28 Şubat sürecinden etkilenen kişi sayısını araştırdık çünkü bunun ne kadar büyük kitleleri etkilediğini biliyorduk" diyor.

Araştırmalarına göre 28 Şubat’tan etkilenen kadın öğrenci sayısının 30 bin civarı olduğunu ve bu nedenle diplomalarını alamayan öğrencileri betimlemek için böyle bir çalışma ortaya çıkardıklarını söyleyen Bedriye Öztürk bu diplomaların ne kadar büyük bir alan kapladığını ortaya çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu