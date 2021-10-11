Tanısan Seversin, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Ötüken Çocuk tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Kitabı farklı kılan, 11 yaşındaki Nurbanu İzgi’nin çizimlerine babası Halil İbrahim İzgi’nin eşlik etmesi...

Küçük kız çocuklarının akranları ve sonunda da kendileriyle karşılaşmalarını anlatan kitap, farklılıklar, akran zorbalığı, olumsuz ön yargıyı kırmak, hayal gücünü geliştirmek gibi başlıklara atıf yapan kurgusal bir metne sahip.

“Nurbanu’nun çizimleri evimize farklı kız çocuklarının hikâyelerini taşıdı”

Nurbanu İzgi’nin çizimleri üzerine bir hikâye geliştiren baba Halil İbrahim İzgi kitapla ilgili şunları söyledi:

“Kız çocukları dünyanın farklı yerlerinde ayrımcılığa ve fırsat eşitsizliklerine maruz kalabiliyor. Bunun yanı sıra kendilerini zaman zaman yalnız hissetmeleri onları daha da kırılgan hale getirebiliyor. Kitabımız onları akranlarıyla tanışmaya, güzel yönleri görmeye teşvik ediyor. Nurbanu’nun çizimleri evimize farklı kız çocuklarının hikâyelerini taşıdı.

Biz onları sevdik ve bir kitapla paylaşmaya karar verdik. Kitabın editörlüğünü annesi Öznur İzgi yaptı, tasarım da çok sevdiği ablası Saliha Eren’e ait. Ablası Fatma Zehra İzgi de kitabın hazırlık sürecinde kendisine destek oldu ve kitabın daha fazla kız çocuğuyla buluşması için gayret gösteriyor. Diyebiliriz ki bu kitap da onların birbirlerinin farklı yönlerini tanımalarına vesile oldu.”

“Kuşaklar arası iletişim imkânlarından birisi de yazmak ve çizmek”

Nurbanu İzgi, 2021 yılında yine küçük kız çocuklarının hikâyelerinden oluşan ilk sergisi Büyük Gün’le sanatseverlerle buluşmuştu. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Nevmekan Galeri’deki sergiden sonra yayımlanan kitap, baba-kız çalışmasına örnek oluşturuyor.

Kitabın yazarı Halil İbrahim İzgi kızıyla yaptığı çalışmanın babaların kızlarıyla nitelikli zaman geçirmeleri için farklı yollar olabileceğini gösterdiğini düşünüyor:

“Kuşaklar arası iletişim imkânlarından birisi de yazmak ve çizmek. Bu ortak projemiz hem kız çocukları üzerine düşünmemizi hem de baba kız olarak kendi sınırlarımızı görmemizi ve onlara saygı göstermemizi sağladı. Nurbanu, kitabın tanıtımı için göz önünde bulunmak istemiyor mesela. Anne-baba olarak onun yeteneklerine destek verirken zorlayıcı olmamaya da gayret ediyoruz.”