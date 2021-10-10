Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül heyecanı vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterildi. TRT ortak yapımıyla çekilen filmler festivalde 7 ödüle değer bulundu.

'İki şafak arasında' filmi 4 ayrı kategoride ödüle layık görüldü

Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi "İki Şafak Arasında" 4 ayrı kategoride ödül aldı. Filminin yönetmeni Nacar ile yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü filmdeki rolü ile Nezaket Erden, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise yine filmdeki rolü ile Erdem Şenocak kazandı.

Her yıl kadın sinemacıları desteklemek için verilen "Cahide Sonku Ödülü" ise filmin cast direktörü Ezgi Baltaş ve danışmanı Feride Çiçekoğlu'na verildi

Doktor Avni Tolunay Jüri özel ödülünü de alan "İki Şafak Arasında" filminin kast direktörü ve senaryo danışmanına da ödül verildi.

TRT ortak yapımları Antalya Film Forum'dan da 3 ödüle layık görüldü.

"Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu"nda, TRT ortak yapımı "Klondike", "Bars" ve "Bir Tutam Karanfil" projeleri ödül kazandı.

"Üç Metre" adlı proje "TRT Ödülü"nü kazandı.

Festivalde TRT de bir projeye ödül verdi.

Senaryo aşamasındaki film projelerinin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini, Koray Kefal'in yapımcılığını üstlendiği "Üç Metre" adlı proje "TRT Ödülü"nü kazandı.

Festivalde, En İyi Film Ödülü Ferit Karahan’ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmine gitti.

En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise, "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü de "Kafes" filmindeki rolüyle "Tarhan Karagöz" layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,, festivalin kültür ve sanat için önemli olduğunu dile getirdi,, Antalya'nın turizmin yanı sıra kültürel faaliyetlerle de anıldığını kaydetti.

Festivalde dereceye giren yapımlara toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtıldı.