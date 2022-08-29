“Ağaç yaşken eğilir” atasözü bebek kütüphaneleriyle hayat buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında ardı ardına bebek kütüphaneleri kuruyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün yerel yönetimlerle iş birliği yaptığı projenin hedef kitlesi 0-36 aylık bebekler.

Geleceğin kitap kurtları, bu kütüphaneler sayesinde kitapların renkli dünyasıyla tanışma fırsatı buluyor. Kütüphanelerde Montessori oyuncaklardan, 3 boyutlu ve hareketli kitaplara kadar pek çok materyalle minik okurlara kitap okuma sevgisi aşılanıyor.

Çocuk gelişimi eğitimi alan öğretmenlerin görev aldığı kütüphanelerde bebeklerle birebir ilgileniliyor. Toplu kitap okuma gibi pek çok etkinlik de bu kütüphaneleri çekim merkezi haline getiriyor.

Bebek kütüphaneleri, çocuklar ve ebeveynler arasındaki bağı güçlendirmek için birebir. Üstelik zaman zaman ebeveynlere yönelik seminer ve eğitimler de veriliyor.

2023’e kadar her ile bir bebek kütüphanesi kurulması hedefleniyor. İşte şu ana kadar Türkiye’de açılan bebek kütüphaneleri:

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi

Ankara’da yer alan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde minikler kitapların büyülü dünyasına yolculuk ediyor. Her hafta için bir etkinlik takvimi yapılan kütüphaneye gitmek için önceden online randevu almak gerekiyor.

Adres: Atatürk Mahallesi Korkmaz Sokak 136/1 Sincan/Ankara

Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi rengarenk bir atmosferde minik misafirlerini ağırlıyor. Bebek ve çocukların yaşlarına uygun materyallerle donatılan kütüphane müstakil binasıyla da dikkat çekiyor.

Adres: Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesi 3. Sokak No: 38 / Tokat

Akyurt Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

2021’de hizmete giren Akyurt Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, rengarenk atmosferinde minik misafirlerine hizmet veriyor. Randevu sistemiyle hizmet veren kütüphanede el becerisi, dinleme, okuma, oynama ve öğrenme gelişimine yönelik eğitimler veriliyor.

Adres: Yıldırım Mahallesi Kibar Caddesi No: 14/3 Ankara

Altındağ Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Müstakil ve bahçeli bir binada hizmet veren Altındağ Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, 0-3 ve 3-6 yaş arasındaki çocuklar için iki ayrı bölümden oluşuyor. Kütüphanede Montessori eğitim modeli uygulanıyor.

Adres: Karapürçek Mahallesi 421. Cad. No: 1 /Ankara

Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Ankara’da bulunan Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde kitapların yanı sıra eğitici oyuncaklar da bulunuyor. Randevu sistemiyle hizmet veren kütüphanede haftalık grup etkinliklerinin yanı sıra eğitim seminerleri ve ebeveyn-çocuk aktiviteleri de düzenleniyor.

Adres: Yeşilbayır Mahallesi 1798. Sokak No: 5B Mamak/Ankara

Dursunbey Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Balıkesir’in ilk bebek ve çocuk kütüphanesinden 0-3 ve 4-12 yaş grubu arasındakiler faydalanabiliyor. Kütüphanede bebeklerin görsel okuma döneminde faydalanabilecekleri oyuncaklardan dokunmatik kitaplara kadar pek çok eğitici materyal yer alıyor.

Adres: Cebeci Mahallesi Panayır Sokak No: 30 Dursunbey/Balıkesir

Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Tarihi Kırnabet Ağa Konağı’nda hizmet veren Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde hem çocuklar hem de annelerin gelişimine yönelik faaliyetler düzenleniyor. Kütüphanede öğrencilere yönelik olarak sanat atölyesi, bilişim sınıfları, okuma, ders çalışma ve sinema salonları bulunuyor.

Adres: Atatürk Mahallesi Feyzullah Ensari Caddesi Bitlis

Erzincan Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde sanat, masal, cep sineması ve oyun atölyeleri yer alıyor. Kütüphanede 13 bin 113 kitap bulunuyor. Bunların arasında sesli kitaplar da yer alıyor.

Adres: Atatürk Mahallesi 353. Sokak No: 2 Erzincan

