Bandrol satışları 400 milyonu aştı

Bakanlık, 2023'e ait müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt tescil istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı, geçen yıl 400 milyon 340 bin 577 olarak gerçekleşti.

Süreli olmayan yayınlar kapsamında 2023'te eser türlerine göre en fazla bandrol satışı 2022'de olduğu gibi eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu.

Eğitim alanında 175 milyon 959 bin 970 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kültür kategorisinde 59 milyon 998 bin 452, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 56 milyon 978 bin 980, çocuk kategorisinde 50 milyon 379 bin 362, inanç kategorisinde 38 milyon 964 bin 161, akademik alanda 8 milyon 785 bin 812, ithal yayımlar kategorisinde 5 milyon 707 bin 783 ve gençlik kitapları kategorisinde 3 milyon 566 bin 57 bandrol satıldı.

Bandrol satışlarındaki artış basılan kitap sayısına da yansıdı

Basılan kitap sayısı 2023'te önceki yıla göre yüzde 6 artışla 216 bin 533'e ulaştı. İlk kez basılan kitap sayısı 2023'te yüzde 2 artışla 57 bin 735'e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 bandrol satış verileri ve Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz dağıttığı 249 milyon 493 bin 647 kitap ile toplam 649 milyon 834 bin 224 süreli olmayan yayın üretimi gerçekleşti.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç, Türkiye İstatistik Kurumu yıl ortası nüfus projeksiyon verileri baz alındığında, 2023'te kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,52 olarak gerçekleşti.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü 2023'te, faaliyet alanı sinema olan 594 ve faaliyet alanı müzik olan 363 olmak üzere 957 yapımcı sertifikası düzenledi. Geçerliliği devam eden yapımcı sertifikası sayısı 2023'te 2 bin 754'e ulaştı, müzik faaliyet alanında 1156, sinema faaliyet alanında ise 1598 aktif yapımcı sertifikası bulunuyor.

Bilgisayar programları ilk sırada

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı da geçen yıl yüzde 15 artışla 2 bin 133'e yükseldi. Gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 1028 tescil ile bilgisayar programları oldu.

Geçen yıl 1028 bilgisayar programı, 653 ilim ve edebiyat eseri, 277 güzel sanat eseri, 93 musiki eseri ve 82 sinema eseri kayıt-tescili yapıldı. Sinema alanında 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 492 sinema eseri tescil edilerek 50 bin 947 bandrol satıldı.

Müzik alanında ise yine 2023'te yüzde 7 artışla 1855 yapım tescil edildi ve 1 milyon 57 bin 689 bandrol satışı gerçekleşti. Sinema ve müzik yapımları için geçen yıl 2 bin 347 eserin tescili gerçekleştirilerek bu eserler için 1 milyon 108 bin 636 bandrol satışı yapıldı.