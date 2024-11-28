Bakan Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' sergisini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir Koleksiyoner Hikayesi" sergisini ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sergideki eserlerin, 52 yıl önce Mustafa Taviloğlu'nun büyük bir heyecanla temellerini attığı ve bugün 903 sanatçının 2 bin 412 eserini barındıran Taviloğlu Koleksiyonu'ndan oluşturulduğunu aktardı.

Söz konusu koleksiyonun, sanatın nesiller boyu aktarılmasına vesile olduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye'nin kültürel birikimini ve sanat sevgisini yansıtan özel serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.