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Kültür-Sanat
AA 10.11.2023 00:53

Atatürk'ün balmumu heykeli, Berlin'de ziyarete açılıyor

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumundan yapılan heykeli, 10 Kasım'da Berlin Madame Tussauds Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Atatürk'ün balmumu heykeli, Berlin'de ziyarete açılıyor

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin'deki müzede yarın ziyarete açılacak Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin tanıtım etkinliğinde konuştu.

Heykelin 7 yıldır süren yazışma sonucunda getirilebildiğini anlatan Şanlı, "20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olan Atatürk'ün heykelinin Berlin'de olmaması buradaki müzenin en büyük eksikliğiydi. Bugün bu eksiklik giderildi." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başkonsolos Şanlı, şöyle konuştu:

"Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Atamızın heykelinin Berlin'de olması buradaki Türk toplumuna da yakışan bir şey. Zamanlaması da olağanüstü. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılı olması nedeniyle de anlamlı. Heykelin burada olması Türk toplumuyla Alman toplumu arasındaki bağın güçlenmesine ve Atatürk'ün ideallerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacaktır."

Berlin Madame Tussauds Müzesi Müdürü Nadja Troublefield de yeniden sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu figürünün özel önemine işaret ederek "Mustafa Kemal Atatürk'ün sergimize dahil edilmesi, Madame Tussauds Berlin için önemli bir adım. Bu eşsiz kişiliği koleksiyonumuza katmaktan gurur duyuyoruz. Sadece Türk toplumu için değil tüm ziyaretçiler için büyük önem taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ilk olarak 2008'de Berlin'deki söz konusu müzenin açılışında yer almıştı. Ancak ardından sergilenmek üzere 2010'de Londra'daki Madame Tussauds'ta götürülen heykel, 2016'da İstanbul'daki Madame Tussauds'un balmumu heykel müzesinin açılışında ziyarete açılmıştı.

Büyük Önder Atatürk'ün balmumu heykelinin artık Berlin'de süresiz olarak kalacağı bildirildi.

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Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım
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