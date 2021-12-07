Şefliğini Murat Göktaş'ın üstlendiği konserde, kanunda Doç. Esra Berkman, piyanoda Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, neyde Tolga Saraçoğlu, tanburda Öğr. Gör. Meriç Düzbaş, kemanda Enis Ertan, ud ve viyolonselde Can Delikçi, vibrafonda Ecem Kaynak, viyolada Öğr. Gör. Volkan İnci yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türk senfonik müzik bestecisi ve müzikolog Tolga Zafer Özdemir'den "Ex Orient Lux", Uğraş Durmuş'tan "At The Golden Horn No.8", Engin Gümüş'ten "İçteki Semai" (İlk Seslendiriliş), Sabina Khujaeva'dan "Weppie" ve Semih Korucu'dan "Melioristik Etüdler Geleneksel Dörtlü ve Piyano" eserleri seslendirildi.