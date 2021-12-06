Çocuk ve aile komedisi aynı animasyonda buluştu. Canlılara saygı ve güven gibi evrensel temalar işlendi. Birlikte hareket etmenin önemi renkli bir şekilde anlatıldı.

TRT ortak yapımı "Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi" tüm sinemaseverleri neşeli bir dünyaya davet ediyor.

250'den fazla sinema salonunda gösterime girdi

Animasyon türündeki film 3 Aralık'ta vizyona girdi.

65 şehirde 250'den fazla sinema salonunda gösterime sunuldu.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa Öztürk'ün üstlendiği "Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi" filminde Kadir Çöpdemir, Serkan Şengül, Ali Uyandıran ve Ergül Miray Şahin rol aldı.

Filmin konusu

Uzun ve titiz bir çalışma ile hazırlanan filmde canlı kuklalar Örs Usta, Cebir,Şaklaban, Hokkabaz, Pehlivan ve Sultan'ın başından geçenler anlatılıyor.

Ergül Miray Şahin'in canlandırdığı Aslı karakteri ile kuklalar ormanda kamp yapmaya gidiyor.

Sevimli ayı Babuş'u yakalamak isteyen hırsızları engellemeye çalışan canlı kuklaların maceraları beyaz perdede izleyicinin beğenisine sunuluyor.