Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 07.10.2025 11:49

Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde bulunan "silindir mühür" ile "alev ve yaprak motifli fildişi plaket", Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergide ilk kez sanatseverleri ağırlıyor.

Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında, Arslantepe Karşılama Merkezi'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan "Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Eser Sergisi" açıldı.

Sergide, yaklaşık 5 bin 500 yıllık "silindir mühür" ile 3 bin yıllık "alev ve yaprak motifli fildişi plaket" ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, serginin özel bir önem taşıdığını belirtti.

Kentte farklı tarihlerde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 29 eserin sergide yer aldığını ifade eden Ata, ziyaretçilerin sergiye ilgi gösterdiğini belirtti.

Arslantepe Höyüğü'nün Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Ata, şu bilgileri verdi:

"Sergide Arslantepe Höyüğü'nden çıkan iki eser öne çıkıyor. Bunlardan biri silindir mühür, diğeri ise alev ve yaprak motifli fildişi plaket. Yönetici sınıfına ait olduğunu düşündüğümüz mühür, bu yıl ilk kez sergileniyor. Alev ve yaprak motifli fildişi plaketin ise büyük olasılıkla mobilya aksesuarı olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Eserin fildişinden yapıldığı biliniyor. Benzer örneklerin Mezopotamya ve Filistin'de yaygın şekilde görüldüğü, buraya da ticaret yoluyla ulaştığı tahmin ediliyor. 4 Ekim'de açılışı yapılan sergimize yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar, özellikle bu iki eseri görmek için burayı ziyaret ediyor."

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivali Malatya UNESCO
Sıradaki Haber
Gece müzeciliği Olympos'taki akşamları da hareketlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Milli Savaş Yönetim Sistemi Endonezya görevine başladı
12:28
5G, otonom sürüşten uzaktan ameliyata hayatı hızlandıracak
12:27
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:25
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
12:25
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ