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Kültür-Sanat
AA 13.07.2023 16:38

Antalya'da 142 yıllık Lami Bey Camii restore edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1881'de yapılan, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini sergileyen Lami Bey Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Antalya'da 142 yıllık Lami Bey Camii restore edildi
[Fotograf: İHA]

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kaş Belediyesi tarafından, Kalkan Mahallesi'ndeki 142 yıllık caminin aslına uygun restore edilmesi için geçen sene çalışma başlatıldı.

Hayırsever Lami Ünal tarafından 1881 yılında yaptırılan, 180 metrekare alana taş ve ahşaptan tek katlı inşa edilen, 200 kişi kapasiteli camideki çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Tarihi mabedin restorasyon çalışmaları kapsamında su yalıtımı yapılarak, çatı tahtası üstüne Osmanlı tipi kiremit yerleştirildi. Dış ve iç cephesinin hidrolik kireçle yeni sıvası ve boyası, sedir ahşap kaplamalı çelik yeni minaresi yapıldı.

Antalya'da 142 yıllık Lami Bey Camii restore edildi

Elektrik tesisatı yenilenerek, avize ve aplikleri takıldı. Tüm ahşapların temizliği, koruyucuları ve tamiri yapılarak boyandı. Avludaki eski betonarme imam odası ve tuvalet yıkılarak, kadınlar mahfili çıkışına ahşaptan merdiven oluşturuldu.

Tesviye edilen avluya yöreye uygun taşlardan döşendi, caminin çevresine de taş duvar örüldü.

Öte yandan, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan yapının restorasyonu sırasında, kadınlar mahfili girişindeki beton duvarın içinde caminin tarihini anlatan ve Osmanlı Türkçesi kullanılan kitabeye ulaşıldı.

Kitabenin çözümlenmesiyle caminin 1881'de inşa edildiği ve Kalkan'ın ilk camisi olduğu belirlendi.

Ayrıca şadırvan üzerinde başka bir kitabeye daha rastlandı.

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