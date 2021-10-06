Ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum, film projelerine sağladığı maddi desteklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ayrıca önemli projeleri, uluslararası film profesyonelleriyle de buluşturuyor.

Kurgu aşamasındaki projelere verilen 4 ödülün 3'ü TRT'nin oldu

TRT de ortak yapımlarla ve para ödülleriyle bu projelere destek veriyor. Bu yıl da TRT, çevrim içi ödül törenine damgasını vurdu.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, ''Work in Progress kısmında 5 tane proje yarışıyordu. 5 projeden 3 tanesi TRT ortak yapımıydı. Ve bu akşam açıklanan ödüllerde 4 ödülün 3 tanesi TRT ortak yapımlarına verildi. Bu da bizim için gurur verici bir durum" dedi.

TRT'den sinemaya destek

Söz konusu ödüller, yönetmenliğini Marina Gorbach Er'in yaptığı “Klondike”, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün yaptığı “Bir Tutam Karanfil” ve yönetmenliğini Orçun Köksal'ın yaptığı “Anadolu Parsı” adlı filmlere verildi.

30 bin TL tutarındaki ''TRT Özel Ödülü'' ise yönetmenliğini Merve Kuş Mataracı'nın yapacağı ''3 Metre'' adlı projeye verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisine TRT'den 2 film

TRT, festivalin yarışma kategorisinde de iddialı. 10 filmin yarıştığı ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'' kategorisinde TRT, 2 ortak yapımla yer alıyor.

Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi "İki Şafak Arasında" ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz" filmleri 9 Ekim'deki kapanış töreninde Altın Portakal ödülünü almayı hedefliyor.