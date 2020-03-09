TRT Çocuk ekranındaki “Su Elçileri” adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan ve 28 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konuların yanında, tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu anlatıyor.

Başrollerini Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın paylaştığı filmde en çok ilgiyi Mandalina görüyor. Minik izleyicilerin çok sevdiği Mandalina’ya TRT Haber ulaştı ve çocukların merak ettiği soruları sordu.

TRT Haber: Hoş geldin Mandalina. Röportaj teklifimizi kabul etmen bizi çok mutlu etti.

Mandalina: Hoş bulduk TRT Haber. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Bu benim ilk röportajım. Bir dakika! İlk röportajım mı? Yani daha önce kimse benimle röportaj yapmadı. Ama neden yapmadı? Ama yazık bana!

TRT Haber: Eminim bundan sonra pek çok röportaj teklifi alacaksın Mandalina. Sen Su Elçileri’nin önemli bir parçasısın.

Mandalina: Öyleyim değil mi? Evet, arkadaşlarımla dünyamız ve bütün canlılar için iyi şeyler yapmak için çalışıyoruz.

TRT Haber: O halde ben de filmle başlamak istiyorum. Biz sinema severleri nasıl bir film bekliyor.

Mandalina: Çok heyecanlı bir macera bekliyor. Bütün Su Elçileri; Kaptan Pengu, Misket, Pelik, Putuk, Balinbalin… Hepimiz bu maceranın içindeyiz. Çevre kirliliği, boşa akan sular, gereksiz harcanan enerjiler hakkında neler yapabiliriz diye düşünüyoruz.

TRT Haber: Su elçileri olarak neler yapıyorsunuz?

Mandalina: Çevremizde pek çok kötü şey var. Mesela insanlar yollar açmışlar ama canlıların geçeceği yolları ayırmamışlar. Yavru ayılar, sincaplar, kertenkeleler de yolun karşısına geçemediği için kaybolmuş. Biz hemen bir yol yapıyoruz. Hem de yemyeşil bir yol. Böylece o bölgede yaşayan canlıların hayatları değişmemiş oluyor.

TRT Haber: Bu çok güzel Mandalina. Sularımız için neler yapıyorsunuz?

Mandalina: Suyla yaşa çok yaşa! Dünyamızın yüzde 70’i su ama içebildiğimiz su çok az. Hepimize yetmesi için dikkatli kullanmalıyız. Bahçelerimizi sularken bilinçli olmalıyız. Yer altı suları bitmesin diye kullanılmayan kuyuları kapatmalıyız.

TRT Haber: Peki, biz evlerimizde neler yapabiliriz Mandalina?

Mandalina: Fırç fırç dişlerimizi fırçalarken su öyle akıp durmamalı. Kapatmalıyız. Sonra banyo yaparken de küvete su doldurmak yok. Bir kişi, küvete su doldurarak yıkandığında aslında iki kişinin yıkanacağı kadar su harcamış olur. Ellerimizi yıkarken de dikkat etmemiz gerek.

TRT Haber: Çok haklısın Mandalina. Biz dünyamız için iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bize ne tavsiye edersin?

Mandalina: Yanlış kullanmamızdan dolayı gezegenimiz ve çevremiz zarar gördü. Ormanlarımız azaldı. Su kaynaklarımız kurudu. Buzullarımız eriyor. Ben yakında yıkanacak su bulamayacağım. Hemen evimizden başlayarak iyi şeyler yapabiliriz. Gereksiz yere enerji harcamayız. Odamızdan çıkarken ışığı kapatırız. Suyu kullanırken dikkat ederiz. Ve çöplerimizi de unutmayalım.

TRT Haber: Çöplerimiz için ne yapmalıyız?

Mandalina: Ayrıştırmalıyız tabii. Kâğıtlar, plastikler, camlar, evsel atıklar… Onları ayırırsak yeniden dönüştürülür ve çöpler Dünyamızda dağ gibi birikmez. Bir gün ormanda küvet bulmuştum ben mesela.

TRT Haber: Küvet mi? Ormanda küvetin ne işi var Mandalina?

Mandalina: İşte insanlar bazen böyle şeyler yapıyor. Küvet artık kullanılmayacaksa onu geri dönüşüm merkezlerine vermek gerekiyordu. Böylece ormanı ve çevremizi koruyabilirlerdi.

TRT Haber: Haklısın Mandalina.

Mandalina: Bence bütün insanlar bir şey atarken şunu düşünmeli. Bu attığım şey, doğada ne kadar zaman kalacak. Yoldan geçerken içtiği suyun şişesini güzelim ormana atan insan, onun 400 yılda yok olacağını düşünse atmazdı bence.

TRT Haber: 400 yıl mı?

Mandalina: Evet. Sadece ormanda kalması da değil, o toprağa zarar verecek, belki yanlışlıkla içine giren güzel bir böcek, çıkış yolunu bulamayıp zarar görecek. Neler olacak neler!

TRT Haber: Bence bu anlattıklarından sonra bütün arkadaşlarımız çöplerin ayrıştırılmasına ve suların bilinçli kullanılmasına dikkat edecek.

Mandalina: İşte buna çok mutlu oldum. O halde haydi, birlikte söyleyelim: Suyla Yaşa, Çok Yaşa!

TRT Haber: Bu sıcak sohbeti için Mandalina’ya teşekkür ediyor, hepinize gezegenimiz için iyi şeyler yaptığımız için mutlu olduğumuz çok güzel günler diliyoruz. Unutmayın, “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” sinemalarda sizi bekliyor.

