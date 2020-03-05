Kişisel Verileri Koruma Kurumu daha önce 13 ilde gerçekleştirilen "Veri Tayfa" etkinliklerine gösterilen yoğun ilgi sebebiyle 16 şehirde 48 gösterim daha yapılacağını açıkladı.

7 Mart'ta başlıyor

TRT Çocuk animasyonu "Rafadan Tayfa" karakterlerinin yer aldığı "Veri Tayfa" etkinlikleri ile çocukların kişisel veriler konusunda eğlenerek bilgilenmesi amaçlanıyor.

Dijital ortamda paylaştıkları kişisel verilerden doğabilecek risklerin farkında olamayan ve çeşitli kötü niyetli girişimlerin hedefi haline gelebilen çocukların korunmasında ailelerin sorumluluklarının büyük önem taşıdığını belirten KVKK, bu etkinlikler ile ailelerde de farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kişisel verilerin neler olduğunu, bunları paylaşırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğunu çocuklara yaşlarına uygun şekilde öğretmeyi amaçlayan etkinliklerin ikinci etabı 7 Mart'ta Ankara ve Antalya'dan yola çıkacak.

Isparta, Bursa, Balıkesir, Malatya, Sivas, Samsun, Yozgat, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sakarya, Bolu, İstanbul gibi farklı illerde çocuklarla buluşacak olan "Veri Tayfa" etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye "kvkk.gov.tr" sitesinden ulaşılabilir.