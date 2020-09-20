Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) koşulları nedeniyle İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Volkan Severcan'ın yaptığı törende Ferhat Göçer sahneye çıktı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivali bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri koşullarında da olsa yapmak istediklerini kaydetti.

"Sanat, barış, kardeşlik ve insan sevgisidir" ifadesini kullanan Karalar, şöyle devam etti:

"Sanata karşı çıkanların aksine, sanatı destekleyeceğiz ve sanatsal etkinliklerimize devam edeceğiz. Festival boyunca çok önemli etkinliklere imza attık. Eşi benzeri şimdiye kadar görülmeyen 'Gondolda Film Keyfi' etkinliğimizle Seyhan Nehri üzerinde insanlarımız açık havada, gondol üzerinde film seyretme keyfi yaşadı."

Karalar, konuşmasının ardından, Ferhat Göçer'e ve ödül törenine ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a plaket verdi.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenler ödüllendirildi

10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile 4 kategoride 22 filmin yarıştığı Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Festival kapsamında "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Nur Sürer ve Rutkay Aziz'e, "Orhan Kemal Emek Ödülü" de yönetmen Orhan Oğuz'a verildi.

Nur Sürer, sinemaya 1979 yılında Adana'nın Karataş ilçesinde "Bereketli Topraklar" filmiyle başladığını ve Adana'nın kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Rutkay Aziz de yeni tip koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirterek, ödülünü doktorlara ve sağlık çalışanlarına hediye ettiğini belirtti.

Ödülünü yazar Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'den alan yönetmen Orhan Oğuz, kendisini Orhan Kemal'in elinden tutmuş gibi hissettiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Festivalde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ercan Kesal)

Yılmaz Güney Özel Ödülü: "Bilmemek" (Leyla Yılmaz)

En İyi Yönetmen Ödülü: "Bilmemek" (Leyla Yılmaz)

En İyi Senaryo Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ercan Kesal)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Bilmemek" (Senan Kara)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Plaza" (Onur Berk Arslanoğlu) ve "Ceviz Ağacı" (Serdar Orçin)

En İyi Film Müziği Ödülü: "Ceviz Ağacı" (Payam Azadi)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Mavzer" (Orçun Özkılınç)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Topal Şükra'nın Maceraları" (Emel Erden)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ali Aga)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Mavzer" (Ozan Çelik)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Mavzer" (Seda Türkmen) ve "Nasipse Adayız" (Selin Yenici)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Plaza" (Deniz Altan) ve "Ben Bir Denizi" (Sitare Akbaş)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Bilmemek" (Emir Özden) ve "Yeniden Leyla" (Ahmet Melih Yılmaz)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ercan Kesal)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Bilmemek" (Leyla Yılmaz)

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: "Seval" (Ahmet Keçili)

En İyi Canlandırma Film: "Circle" (Melisa Hoş)

En İyi Deneysel Film: "61 Sokak No:4" (Çağıl Saydam)

En İyi Kurmaca Film: "Vaveyla" (Birhat Temel)

Kurmaca dalındaki ödül, Festival Direktörü Kadir Beycioğlu'nun bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Bora Beycioğlu adına verildi.