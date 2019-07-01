Her yıl düzenlenen Uluslararası Çveneburebi Folklor Festivali, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi.

İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Gürcististan'dan gelen dünyaca ünlü "Bermuxa" dans grubu damga vurdu. Gürcistanlı grup, dünyanın en yaşlı ekiplerinden biri.

Grubun en yaşlı üyesi 96 yaşındaki Muhammed Iremadze ise, neşeli tavırları ve yöresel oyunuyla ayakta alkışlandı.

Havası çok güzel bir yerde yaşadıklarını söyleyen Iremadze, "Köyümüz çok güzel bir yerde. Hayvanlarımız var, sularımız soğuk tamamen doğal besleniyoruz. Köyde çalışıyor, ekiyor, biçiyoruz. Mısır ekmeğiyle besleniyoruz. Bu oyunları çocukluğumdan beri oynuyorum ve bugün 96 yaşındayım. Türkiye, Bulgaristan, Polonya gibi birçok ülkede bu oyunları oynadım" dedi.

Haber: Eyüp Yaşar