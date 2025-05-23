8. Mavera Ödülleri sahiplerini buldu

2018 yılında “Kudüs” temasıyla başlayan Mavera Ödülleri, her yıl farklı bir tema ile gençleri toplumsal sorumluluk ve vicdan ekseninde yazmaya teşvik ediyor. Bu yıl “Vicdanın Haykırsın, İnsanlık Uyansın!" temasıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışından 184 üniversiteden toplam 1392 eser başvurdu.

Yarışmada 30 eser ödüle layık görülürken, dereceye girenlere dizüstü bilgisayar ve Balkan turu ödülleri verildi.

[Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı Sedat Ayyıldız]

Ödül töreninin sunuculuğunu Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ayyıldız üstlenirken, programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç gibi birçok önemli isim katıldı.

Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sunduğu konserle başlayan programda dereceye giren eserlere ödülleri takdim edildi.

[Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi öğrencileri konser verdi]

Şiir kategorisi:

Birincilik: Mehmet Furkan Şaşmaz - Haykır Vicdanım Haykır

İkincilik: Baha Polat - Kayıp Peçe

Üçüncülük: Kübranur Yardım - Kanlı Mermer

Mansiyon ödülü alanlar: İstanbul Üniversitesi’nden Beyyine Zahide Sert ve Muhammed Aşantuğrul, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Feyza Nur Öztürk, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Hüseyin Solum, Marmara Üniversitesi’nden Kerim Er, Sinop Üniversitesi’nden Müberra Betül Kuru ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Ömer Demir.

Hikaye kategorisi:

Birincilik: Hasan Hüseyin Tekin - Zamanın Karayan Sarkacı

İkincilik: Sinem Türkay - Sınır

Üçüncülük: Zeynep Çevik - Sesimi Duyan Var mı?

Mansiyon ödülü alanlar: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Hümeyra Şentürk, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Muhammed Tahir Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Müzeyyen Fedakar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Nur Sevim Özler ve Tayyibe Sultan Küçükada, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Sidar Alakuş ve Ankara Üniversitesi’nden Zeynep Çınar.

Deneme kategorisi:

Birincilik: Ahmet Emre Kaymak - Kırılan Camlar Değil, Hayatlar

İkincilik: Zeynep Kurşun - Yeryüzünün Şifası

Üçüncülük: Esmanur Atan - Vicdanın Sessiz Çığlığı

Mansiyon ödülü alanlar: Sakarya Üniversitesi’nden Batuhan Özkanlı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Havanur Matyar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Nedime Akçay, İstanbul Üniversitesi’nden Osman Atar, Marmara Üniversitesi’nden Özlem Güneş, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Zeliha Bakay ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Zeynep Kalender.

“Yazmak bir başlangıçtır”

[Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mavera Ödülleri Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam]

Mavera Ödülleri Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam, yarışmanın sadece bir ödül töreni değil, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunan bir platform olduğunu belirterek, “Yazmak bir başlangıçtır, asıl sorumluluk şimdi başlıyor” dedi.

Uluçam, gençlerin Balkan gezisi ve iki yıl sürecek yazarlık atölyesiyle uzun vadeli olarak destekleneceğini söyledi.

"Sadece bir yarışma değil, vicdanın ve fikrin bir hasadı"

[Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca]

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, törende yaptığı konuşmada, “Bu sadece bir yarışma değil, vicdanın ve fikrin bir hasadıdır” ifadelerini kullandı.

Yarışma temalarının gençlerin vicdan, adalet ve sorumluluk gibi değerler üzerine düşünmelerine katkı sunmak amacıyla belirlendiğini kaydetti.

"Gençlerin projelerine her zaman destek vereceğiz"

[Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara]

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara ise, vicdanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluğa dönüşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mavera Vakfı’nın bir değer platformu olarak eğitimden kültüre birçok alanda faaliyet gösterdiğini ifade eden Kara, gençlerin projelerine her zaman destek vereceklerini söyledi.

Vakıf ekibi organizasyonda aktif rol aldı

Programın organizasyon ve yürütme süreci, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın ilgili birimleri tarafından üstlenildi. Genel Sekreter Mehmet Kırtorun, Vakıf Koordinatörü Ömer Faruk Yakupoğlu, Mavera Ödülleri Koordinatörü Müjdat Uluçam, Karz-ı Hasen Vakfı Koordinatörü Önder Topcu, Mavera Akademi Koordinatörü Şeyma Ayaz, Kurumsal İletişim Direktörü Abdullah Koçak ve Kurumsal İletişim Asistanı İbrahim Mert Kayadibi, programın yürütülmesini üstlenen isimler arasında yer aldı.