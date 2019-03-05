Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kültür ve sanat kurumları 8 Mart'a özel etkinlikler düzenliyor. Kadın duyarlılığı, bakış açısı ve emeği hafta boyunca sahnelere yansıyacak.

Temasını kadınların oluşturduğu oyunlar, hafta boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul'da 6 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi Hatunlar", dertlerini espriler eşliğinde anlattıkları stand up gösterisiyle 5 Mart'ta Akasya Kültür Merkezinde olacak.

"Aslında Özgürsün", "Kadın Kafası", "İstanbul'un Kadınları"

Ankara'da Duygu Asena'nın kaleme aldığı ve birbirinden farklı hayatlara sahip can dostu iki kadının kimlik ve özgürlük arayışını anlatan "Aslında Özgürsün", 6 Mart'ta Cer Modern'de sahnelenecek.

İstanbul'da 8 Mart Cuma akşamı hayal edilen hayal kırıklığı yaratan erkeklerin benzerliklerine dikkat çeken "Kadın Kafası", Sanataşehir Sahnesi'nde; kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara şehrin hikayeleriyle "İstanbul'un Kadınları" Tatavla Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

İzmir'de 8 Mart'ta, 7 kadının birbirinden farklı hikayesini anlatan "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" oyunu, Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezinde izleyici karşısına çıkacak.

Kadınlar şarkılara ses verecek

Kadın sanatçıların sahneye çıkacağı konserler arasında Nilüfer Verdi Caz Trio'nun 5 Mart'ta Ankara Erimtan Müzesi'ndeki performansı bulunuyor.

Pınar Ayhan ile "Ezgisi Olan Hikayeler, Hikayesi Olan Kadınlar" adlı müzikli söyleşi, 7 Mart'ta Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde başkentlilerle buluşacak.

İstanbul IF Performance Hall'de 7 Mart'ta gerçekleşecek "Tolga Akyıldız ile Yüzde 100 Kadın Sahne"de Aslı Gökyokuş, Ayben, Melis Danişmend, Seyyal Taner, Tuğçe Şenoğul, Fatma Turgut, Özge Fışkın, Melisa Karakurt, Suzan Kardeş şarkılarını kadınlar için söyleyecek.

Sertab Erener 8 Mart'ta sevenleriyle buluşacak

Sertab Erener, kış sezonu boyunca ilgi gören ve son projesi olan "Sertab'ın Müzikali" ile sevenleriyle buluşacak. Ankara Congresium'da 8 Mart'taki konserde Erener, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Fransız Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Senem Diyici, 8 Mart'ta İstanbul Cep Sahne'de sergileyeceği caz performansını, kadınlara ithaf edecek.

Erimtan Müzesi, 8 Mart'ta opera sanatçılarının yer alacağı "Ezgi Karakaya, Tuğba Dekak ve 3 Tenor" konserine ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 9 Mart Cumartesi akşamı lied, arya ve düetlerinden derlenen "Romance" Dünya Kadınlar Günü konserinde Mozarthaus’ta; klasik caz ve Balkan müziği buluşturan Yıldız İbrahimova'nın solist olarak yer alacağı Dünya Kadınlar Günü Konseri, Ankara Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde izlenebilecek.

Kadınlar Günü Konseri Ankara Opera Sahnesi'nde

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 7-8 Mart'ta kadın maestro Natalia Ponomarchuk'un yönetiminde konser verecek. Orkestra solist Elif Ece Cansever'e eşlik edecek.

Devlet Opera ve Balesinin Kadınlar Günü Konseri, 8 Mart'ta Ankara Opera Sahnesi'nde düzenlenecek.

Bilkent Senfoni Orkestrası'nın, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde vereceği Dünya Kadınlar Günü konserinde, Yazıcı'nın "Kadın(ım)" eseri ilk kez seslendirilecek.

Kaynak: AA